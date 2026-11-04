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El espía
    | 1 min de lectura

    Investigar pero hasta el final

    En la República Dominicana, el Ministerio Público también está obligado a investigar las muertes durante intervenciones policiales

    Jesús Owono cargará toda su vida con el recuerdo de una jugada que terminó en la muerte de Jesús de Miguel. Su entrada fue brusca, agresiva y sancionada con tarjeta roja, pero ocurrió mientras disputaba el balón en un partido de fútbol.

    En España, la Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias de esa muerte, aunque ocurrió durante el juego.

    En la República Dominicana, el Ministerio Público también está obligado a investigar las muertes durante intervenciones policiales. Sin embargo, cuando se le requiere información, cuesta conocer qué ha investigado y es común que, como dicen en España, se vaya por los cerros de Úbeda. Demasiados expedientes quedan en la versión policial.

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