¡Que repartan a los otros!

En el PRM parece que hay compañeros mirando el pastel del Gobierno sin haber podido probar ni una migaja. El diputado Sadoky Duarte salió a recordarles a los funcionarios que la militancia también tiene "hambre de nombramientos" y que no basta con haber llegado al poder si quienes trabajaron para conseguirlo siguen esperando fuera. Por eso, pidió una reingeniería en la administración pública para buscar a los dirigentes que todavía no tienen un puesto. Después de seis años gobernando, parece que hay quienes entienden que ya es hora de redistribuir las porciones del pastel.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.