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El espía
    | 1 min de lectura

    Habichuelas blanditas

    La cuenta que el país no se tragó: transparencia y control en la administración pública

    Las habichuelas con dulce tienen la virtud de ablandarse con el fuego. Las de DASAC necesitaron 630 millones de pesos para ablandar la conciencia nacional. Una receta demasiado indigesta para tiempos de austeridad.

    La licitación terminó cancelada, pero el escándalo dejó un regusto amargo. ¿En qué cocina administrativa se concibió semejante banquete? ¿Quién calculó las raciones? ¿Y quién creyó que el país se tragaría la cuenta sin rechistar?

    Al final, las habichuelas no llegaron a servirse, aunque el episodio dejó bastante tela que cortar. O mejor, bastante azúcar que rebajar.

    Porque una cosa es endulzar la Semana Santa y otra muy distinta pretender endulzar el despilfarro.

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