A Danilo le regalaron un presidente

Recientemente, a Danilo Medina le llevaron un libro con la campaña puesta. Eglenin Morrison, presidente de Camino Nuevo y autor de la obra, le regaló un ejemplar que proyecta a Omar Fernández como futuro presidente.

Danilo lo recibió y posó con el obsequio. Hasta ahí, cortesía. Lo sabroso es que el muchacho de Leonel terminó en primera fila, por lo menos en la foto, al lado del hombre que manda en el PLD.

La verdad es que, en la política dominicana, hasta un libro de regalo da para que los compañeros se reúnan a leer entre líneas.