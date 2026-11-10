Gonzalo no olvida y le pasa factura a Leonel

Las primarias de 2020 todavía tienen cuentas pendientes. Gonzalo Castillo volvió a sacar el tema de la división del PLD y señaló a Leonel Fernández como responsable de la ruptura, por no aceptar los resultados que le dieron la victoria. Parece que el tiempo no ha borrado aquella disputa morada. Gonzalo todavía tiene fresco el episodio y no perdió la oportunidad de recordar quién, a su juicio, partió el partido en dos. ¿Y del otro lado tendrán una versión distinta?

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