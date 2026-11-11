En el PRM se soltaron los demonios

Las declaraciones de Raquel Peña sobre una campaña "sucia, grosera y despiadada" en su contra, destaparon un avispero en el PRM. Milagros Ortiz Bosch le aconsejó instruir su carrera política; Gloria Reyes pidió esperar el reglamento de candidaturas y la senadora Ginnette Bournigal llamó a sus compañeras a calmarse. Una diputada, en cambio, salió en defensa de la vicepresidenta. Al parecer, no hay quien ponga freno a los demonios internos. Algo deben saber Abinader y Paliza, que han tenido que llamar a cuidar a los compañeros y no a herirlos. ¡Y todavía no empieza formalmente la carrera!

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