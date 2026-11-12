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    | 1 min de lectura

    PLD no está en el mapa de Rosario

    Roberto Rosario analiza el mapa político y destaca a Fuerza del Pueblo y al PRM

    Roberto Rosario parece haber salido a recorrer el país con un mapa político bastante reducido: Fuerza del Pueblo y PRM. El expresidente de la JCE asegura que en más del 50 % del territorio nacional solo encuentra esas dos organizaciones. ¿Y el PLD? Según su diagnóstico, parece no tener presencia territorial. Rosario, además, sostiene que Leonel Fernández encabeza la oposición con mayores posibilidades de ganar. Parece que en su recorrido no solo contó provincias, también comenzó a repartir candidaturas y a medir fuerzas antes de tiempo.

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