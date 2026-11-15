La selección de los candidatos del PRM para las elecciones de 2028 comienza a calentar el ambiente interno.

El dirigente Nelson Arroyo se inclinó por las convenciones como método para escoger a los aspirantes congresuales y municipales, al considerar que las bases deben tener la última palabra.

Arroyo recordó los conflictos que dejó el pasado proceso de encuestas y advirtió que la mejor evaluación de un dirigente es someterse al voto de sus propios compañeros. El mensaje está claro: que se cuenten los votos y que las bases decidan.