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    | 1 min de lectura

    Que se cuenten los votos

    Nelson Arroyo llama a elegir candidatos mediante el voto de las bases

    La selección de los candidatos del PRM para las elecciones de 2028 comienza a calentar el ambiente interno.

    El dirigente Nelson Arroyo se inclinó por las convenciones como método para escoger a los aspirantes congresuales y municipales, al considerar que las bases deben tener la última palabra.

    Arroyo recordó los conflictos que dejó el pasado proceso de encuestas y advirtió que la mejor evaluación de un dirigente es someterse al voto de sus propios compañeros. El mensaje está claro: que se cuenten los votos y que las bases decidan.

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