Francisco nunca regresó a su patria después de convertirse en papa. Invitaciones no le faltaron, pero Bergoglio murió sin volver a pisar suelo argentino.

Su sucesor, León XIV, en cambio, aprovechó la primera oportunidad para visitar Argentina y Perú, su patria adoptiva, pese a sus antecedentes de cirugía pulmonar. ¿Dos estilos de ejercer el pontificado o dos maneras de relacionarse con el pasado?

Francisco recorrió medio mundo, pero siempre dejó pendiente el Buenos Aires querido. Nunca explicó satisfactoriamente aquella ausencia. ¿Se llevó a la tumba una espina argentina, alguna herida que ni el tiempo ni la dignidad pontificia consiguieron cerrar?