Roberto Fulcar mueve sus fichas en el ajedrez interno del PRM y deja claro que su estructura política quiere jugar un papel determinante en la escogencia del candidato presidencial para 2028.

El dirigente aseguró que quien cuente con su respaldo tendrá la candidatura oficial del partido, al reivindicar la confianza que dice tener entre las bases y las dirigencias territoriales.

Con esta declaración, Fulcar pone sobre la mesa el peso de su equipo y reclama espacio en las decisiones del futuro político del oficialismo.