La senadora por Puerto Plata, Ginette Bournigal, parece decidida a repetir en el cargo. Durante una entrevista radial dejó una curiosa invitación: quien tenga interés en aspirar a esa posición, que primero hable con ella.

No quedó claro si la conversación sería para pedirle consejo, solicitarle permiso o rendirle una reverencia. Porque una cosa es reconocer su experiencia política y otra convertirla en guardiana de la candidatura. ¿Acaso los aspirantes deben pasar por su despacho antes de lanzarse al ruedo?

En Puerto Plata habrá quienes quieran escuchar sus consejos, pero no necesariamente pedirle la bendición. Después de todo, el Senado no se hereda.