No todos los investigados reciben el mismo trato por las autoridades. Cuando ocurre un hecho que trasciende, si los detenidos o bajo sospecha son Juan de los Palotes y compartes, sus nombres van a parar al paredón público. Pero, si hay alguien "especial" en un caso, ni por asomo se revela su identidad "para no entorpecer las investigaciones".

Más allá del caso de Melissa Medina, seguimos sin saber quiénes son los dueños de los terrenos donde fueron desmantelados cultivos de marihuana en Ocoa. ¿No son de Juan de los Palotes?