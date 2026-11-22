La vicepresidenta Raquel Peña se ha especializado en el lanzamiento de verdaderos peñones en los últimos días. Primero fue su denuncia de la campaña sucia en su contra y luego, en este periódico, repiqueteó las campanas con unas andanadas aparentemente sin blanco específico.

Aparentemente no es casual. Porque una lectura entre línea de la entrevista publicada da una buena idea del lugar a donde van los proyectiles. Más claro, la diana queda en el Partido Revolucionario Moderno, donde el ADN perredeísta del juego sucio y las zancadillas continúa vigente.

Nadie se da por aludido, pero la vice lo dejó claro: apacible pero no pasiva.