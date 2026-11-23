La Cámara de Diputados convocó ayer a los periodistas para invitarlos a cubrir unas supuestas declaraciones de interés nacional, pero no explicó de qué se trataba.

La expectativa quedó en el aire hasta que los representantes de los medios llegaron al salón Danilo Medina y encontraron que la actividad se desarrollaba a puertas cerradas. Al finalizar, pudieron entrar y preguntar a Gloria Reyes, Alfredo Pacheco y a la diputada Kimbely Taveras de qué se trataba el encuentro.

La respuesta: un diálogo sobre los avances del proyecto de Ley Mirabal. Al final, los periodistas se quedaron esperando las declaraciones de interés nacional que motivaron la convocatoria.