Omar desata los encontronazos
Disputa por candidatura de Omar Fernández provoca choque entre Rubén Maldonado y Eglenin Morrison
La promoción de Omar Fernández como candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo ha terminado convirtiéndose en un pleito de palabras y amenazas judiciales.
Rubén Maldonado, compañero de su propio partido, le lanzó a Eglenin Morrison el calificativo de "vividor político" y este respondió con un ultimátum para que se retracte o enfrente los tribunales.
Al parecer, repartir el libro sobre las aspiraciones de Omar también está dejando disgustos.
¡Y eso que la candidatura todavía no está decidida!