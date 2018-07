Las declaraciones, a través de las redes sociales, del sacerdote católico Mario Serrano sobre su apoyo a la marcha por las tres causales del aborto revolvieron el avispero dentro de la iglesia católica. Obispos hasta le llamaron para hablarle y cuestionarlo y no faltaron los aclarando de que la iglesia y los Jesuitas no han cambiado su postura, que defienden la vida, contrario a Serrano, que con su apoyo a la marcha, pareciera predica una cosa y hace otra, o comulga con la máxima de los médicos “haga lo que yo digo, no lo que hago”.