Con poste, sin poste

Al dominicano le fascina los titulares que ponen su nacionalidad alante, alante. Ser número uno nos encanta, mientras sea para engordar el ego. Pero hay un titular negativo que, lamentablemente, nos ha acompañado: estar entre los países con las tasas más altas de muertes por accidentes de tránsito (aunque las estadísticas mejoraron en el 2025). Y hay algo más.

Edenorte advirtió que los accidentes en la mortífera autopista Duarte y otras vías de Santiago están teniendo un efecto colateral enorme: cuando en un choque se derriba un poste del tendido eléctrico, se produce un apagón, de esos que a nosotros nos ponen verdes como Hulk. Solo en el 2025 fueron al menos 84 postes los que se dañaron. ¡Un promedio de siete al mes! Mientras nos llegan los datos de Edeeste y Edesur, la segunda empresa pasó una crujía ayer. Un camión derribó el cableado con todo y postes por donde iba, dejando sin luz a tres barrios del Distrito Nacional. Una mujer que pasaba en su yipeta se salvó a chepa, pero su vehículo no. Un poste le cayó encima y le dejó su estampa en el techo.

En Corea del Sur, la actriz Kim Sae-ron conducía ebria cuando chocó con un transformador. Dejó sin luz a viviendas y negocios. ¿Quién pagó los daños? Ella. Tuvo que llegar a un acuerdo para cubrir los costos, aunque lo moral no lo pudo saldar. Este incidente fue el inicio de su desdicha, pues la sociedad coreana —que no le perdona nada a sus famosos— no la aplaudió. Su historia terminó en tragedia.

En el 2023, un camionero tumbó 23 postes de Edeeste en el residencial Paco III y dejó sin luz a 7,189 clientes de 20 sectores. En ese entonces se informó que un poste costaba hasta 29,000 pesos y que el seguro del camión iba a pagar los daños. Pero si no hay seguro, o el conductor ni da la cara, ¿quién paga? Pues las EDE, que se nutren de nosotros: los infelices clientes que les aportamos y al fisco.

En nuestro país se derriban postes como quien tumba dominós. Por eso vivimos en desarrollo.