Un vehículo, una vaca

Los que vivimos en la capital estamos tan acostumbrados a los tapones que ni reparamos en que un lunes, a las 8 de la mañana, pueden andar vacas a sus anchas en plena carretera. Para nuestros campesinos, en cambio, esto es parte del paisaje. Sin embargo, hay algo preocupante: así como colisionan vehículos en la selva de concreto, en nuestros campos crecen los accidentes que involucran ganado. En una década hubo 94 decesos por esta causa.

La situación es tan seria que hasta el exsenador por Pedernales, Dionis Sánchez, ha advertido que podría afectar el desarrollo del turismo en ese destino incipiente. En una entrevista radial, Sánchez contó que el mes pasado su chofer chocó contra un animal y, aunque se salvó, el vehículo quedó inservible. Y enlazó el episodio con las grandes inversiones hoteleras y de servicios que se ejecutan en la aún pobre Pedernales: "Aprovecho también para hacerle un llamado a los ganaderos y al gobierno para que se pongan de acuerdo, porque si no recogen las vacas, los animales, vamos a dañar la inversión que está haciendo el Estado dominicano".

El 22 de enero, un joven resultó gravemente herido en una carretera de El Seibo. La motocicleta que conducía chocó contra una vaca. Y en un suceso de ver para creer, un toro entró a la casa de una mujer en Luperón. La embistió con tal furia que ella no sobrevivió. Así nos van llegando a nuestra sala de redacción noticias increíbles, capaces de sacar de órbita a cualquier habitante de la metrópoli. Ese que cree que lo más salvaje del día es ver a dos conductores yéndose a los puños por una imprudencia.

La Ley 63-17 ordena que los propietarios de animales y quienes se sirvan de ellos, vigilen que no deambulen por la vía pública, que no pasten ni permanezcan amarrados en el borde de la calzada, ni en ningún punto por donde circulen vehículos. Establece responsabilidad civil y dispone una multa como consecuencia. Se han aplicado multas, es cierto, pero hay debilidad tanto del lado del ganadero como de las autoridades sancionadoras para que esto no sea un problema fatal. Por eso, estimado lector -urbano o campesino-, seguimos en desarrollo.