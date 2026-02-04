Lo conozco, no lo conozco

Navegando en Instagram para olvidarme de un día agotador, me topé con uno de esos videos que aparecen random. Era uno de esos experimentos sociales que buscan llevarnos a alguna parte. Un joven abordaba a otro -que no debía pasar de los 20 años- para preguntarle si conocía a algunos personajes de la sociedad. Le mostró una foto de Juan Bosch, pero el muchacho no tenía ni idea de quién era. Tampoco sabía quién fue José Francisco Peña Gómez. Cuando, en cambio, le enseñó las imágenes de dos cantantes urbanos, de inmediato recitó sus intrincados nombres artísticos. Lo mismo pasó con otro jovencito entrevistado.

Otro día, el del feriado por el natalicio de Juan Pablo Duarte, una reportera de Telemicro lanzó una pregunta a un grupo de muchachos de un barrio de la capital: ¿quién fue Duarte? Tampoco tuvo éxito. "Fue el primer ser humano que hizo la diligencia", le respondió un joven resacado cuando ella le explicó que fue fundador de la Patria. Un niño intentó salvar la "vergüenza", pero fracasó al decir que Duarte fue presidente del país.

¿Qué pasa? ¿Vivimos solo el presente? ¿Los que le meten al bloque son los únicos que están sentando memoria?

En el ámbito farandulero hay quienes han salido a cuestionar que la comunicadora Georgina Duluc haya sido elegida como presentadora de los premios Soberano. No ponen en duda su talento, sino que esta generación no la conoce, que ya pasó su momento. Eso, desde la lógica mercadológica, tiene su sentido. Pero, confieso que me sentí defraudada como profesional de la comunicación cuando vi el video de una joven "comunicadora" en un programa radial diciendo, sin reparo -y hasta con orgullo juvenil-, que no la conoce y la desmeritaba por no ser "una veinteañera". Parece haber olvidado que quien trabaja en un medio de comunicación debe ser un canal que lleve conocimiento a las masas. Y si se desconoce algo -o a alguien- pues a hacer la tarea.

El presente -lo que está al alcance del celular, merodeando por YouTube, Tik Tok, Instagram y demás yerbas- es lo que nos está "educando". ¿Usted cree que, si seguimos así, este país llegará a ser desarrollado?