Aquí, ¿allá?

Todo tiene un principio, un origen. Hay comienzos naturales, por casualidad y planificados, ya sea para el bien o para el mal. Y como el Diablo siempre anda suelto, hay un origen maléfico que un grupo ultrapatriota de nuestra amada Patria debería ponerse a mirar con ese detenimiento que capta la atención de una masa que se identifica con ellos.

Me refiero al origen del mal, al origen de la corrupción migratoria. Ya dirán que es un tema trillado, pero, si es tan trillado, ¿por qué los patriotas no lo cuestionan y marchan en contra de esa maleficencia?

¿Veremos alguna vez una convocatoria a una marcha en contra del cobro de peajes en la frontera, en los tantos puestos de control y revisión, y en los operativos de interdicción en las urbes y los campos? ¿O en contra de los motoconchistas dominicanos que, en cola de motora, transportan flash a los haitianos traficados? ¿O en contra de los choferes dominicanos que aprietan a los haitianos indocumentados en sus vehículos, con un "contorsionismo" asombroso? ¿O en contra de quienes hospedan a los traficados en casas de paso? ¿O en contra del propio personal corrupto —"si es que lo hay"— del Ministerio de Defensa, la Dirección General de Migración y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront)?

¿O es que los haitianos cruzan la frontera y llegan a Los Mina o a Higüey por teletransportación? ¿O permanecen en el país indocumentados, después de un operativo migratorio, porque la Virgen de la Altagracia "hizo un milagro"?

El origen del mal. Ese corrupto que sabe cuándo, cuánto, cuántos, cómo, por dónde, quién, quiénes... Contra ese también hay que protestar. ¿Para cuándo esa convocatoria? Si esa marcha se da, ¿avanzaremos un poco en el camino hacia el desarrollo?