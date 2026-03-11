×
En desarrollo
  • Mariela Mejía - Twitter
| 2 min de lectura

Atracador, arrepentido

El atraco viral que terminó en entrega voluntaria

La viralidad no solo sirve para meterle al bloque. En nuestro pintoresco país también funciona como mecanismo de entrega voluntaria: el delincuente se hace viral, se ve en las noticias, y entonces aparece en el destacamento acompañado de explicaciones que, más que defensa, parecen guion de comedia.

Así ha pasado con el caso del chofer que embistió a dos atracadores en Santiago, cuyo heroísmo quedó grabado desde todos los ángulos. No nos perdimos ni el momento en que a uno de los ladrones se le sale una chancleta y huye descalzo.

Lo lamentable de todo fue la justificación que dieron uno de los jóvenes y la madre del otro cuando lo entregó a la Policía. "Es la primera vez que aparece en las noticias", dijo la mujer al poner en manos de los agentes a su muchacho de 18 años, quien no escondía los ojos llorosos. Incluso lo defendió diciendo que es un joven trabajador.

Nos "autoagradecemos", entonces, los miembros de la prensa, porque pusimos a correr el atraco en las noticias y frenamos, por el momento, la vida delincuencial de su hijo. ¿Pero era la primera vez que realmente cometía un atraco y tuvo tanta mala suerte que quedó captado en cámara y se hizo viral? Mmm...

El otro joven argumentó que también era su primer atraco y que tiene problemas mentales. Vaya, vaya. Dijo que tampoco conocía a su acompañante. Mire usted. ¿Se encontraron ese mismo día y convinieron en salir a atracar? Una vuelta rara esa.

Solo los vivos vemos estas cosas. Y también tenemos chance de reflexionar sobre el estado de muchos jóvenes de nuestros barrios. La formación familiar, muchas veces deficiente por hogares disfuncionales, empuja a muchachos en edad productiva a hacerse virales, y no precisamente para meterle al bloque, sino para andar un camino que conduce a la prisión.

Ojalá que un día no tengamos que grabar atracos, sino la entrega de flores. Ese día, quizá, habremos llegado al desarrollo.

TEMAS -
Jefa de Redacción de Diario Libre. Anteriormente, editora de Economía desde 2021. Se ha especializado en periodismo de investigación, multimedia y de datos, y ha sido docente de periodismo. Ganadora de una Mención Honorífica en el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otros reconocimientos.