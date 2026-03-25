En la acera es ¿mejor?

Mandamos a uno de nuestros reporteros a los municipios de la provincia Santo Domingo para documentar —otra vez— la preocupante invasión de nuestras aceras. Nos trajo evidencias de todo: de las ilegalidades que vemos los munícipes y que las autoridades juran combatir (¿en serio?).

El festín de fotos es para desencantarse. En las aceras se retrataron vehículos estacionados, vendedores ambulantes, hoyos, charcos de agua, talleres automotrices, almacenes improvisados, vertederos, botellones de agua, tanques de gas, tractores... En fin, son el reflejo y la extensión natural del desorden de la ciudad.

No es que te esté contando cómo descubrimos el agua tibia, pero, ¡vale!, nada mejora.

Dentro de todo, el reportero nos trajo un material risible, de esa risa que uno suelta para no llorar. No llorar al ver las fotos del frente de la sede del ayuntamiento de Los Alcarrizos, con vehículos estacionados a lo largo de toda la acera. Sí, en la acera del ayuntamiento, donde despachan los encumbrados regidores y el alcalde.

Es como si el director de una prisión estuviera preso o el médico tuviera cáncer.

¿Así vamos a progresar? ¿Los que tienen que poner el orden son los primeros en no ordenar ni el frente de su casa?

Si fuera por leyes, este país ya tendría un premio. Tenemos normas, multas, condenas...; de todo para vivir como un modelo en el Caribe. Pero vaya a la práctica: qué decepción.

El pobre es el peatón, ese al que nadie defiende. A los ayuntamientos —y a las demás autoridades—, así como a muchos conductores, les importan tan poco que prefieren acomodar una yipeta o un carro sobre la acera y lanzar al caminante a la calle, obligándolo a avanzar, esquivando obstáculos, por ese camino cada vez más estrecho y desesperanzador hacia el desarrollo.