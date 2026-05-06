No las necesitamos

Vista de una calle inundada en el Ensanche Quisqueya del Distrito Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En esta vida quisqueyana quizás nos sobran cosas. Si las quitamos de nuestro camino, ¿a lo mejor seremos más felices? Hay un comediante que entretiene a sus seguidores en redes sociales con listas de cosas que, según él, no necesitamos. Inspirándome en su iniciativa, cito las siguientes:

No necesitamos agentes de la Digesett dirigiendo el tránsito si el semáforo funciona . ¿Cuál es la necesidad de convertir el trayecto en un tapón premium ?

dirigiendo el si el . ¿Cuál es la necesidad de convertir el trayecto en un ? No necesitamos recibir una nota de prensa cada vez que un funcionario hace un recorrido laboral . ¿Acaso necesitan pruebas para conservar el cargo?

cada vez que un hace un . ¿Acaso necesitan pruebas para conservar el cargo? No necesitamos que el Gobierno lance una medida importante para luego echarla hacia atrás si genera ruido opositor . Si sabe que no gustará y no podrá sostenerla con firmeza, ¿para qué la anuncia?

lance una para luego echarla hacia atrás si genera . Si sabe que no gustará y no podrá sostenerla con firmeza, ¿para qué la anuncia? No necesitamos más medidas para el tránsito . Si el dominicano maneja como chivo sin ley, ¿por qué no comenzar a fiscalizar las leyes y ya?

. Si el como chivo sin ley, ¿por qué no comenzar a y ya? No necesitamos tantos camioneros , guagüeros y motoristas manejando temerariamente por las vías, llevándose medio mundo por delante. Si usted, conductor, no le da importancia a su vida , ¿por qué los demás tenemos que cargar con su infelicidad?

, guagüeros y por las vías, llevándose medio mundo por delante. Si usted, conductor, no le da importancia a su , ¿por qué los demás tenemos que cargar con su infelicidad? No necesitamos darles tanto dinero público a los partidos políticos . Si quieren existir y tener fondos, que busquen más donaciones o emprendan.

a los . Si quieren existir y tener fondos, que busquen más o emprendan. No necesitamos más inundaciones urbanas cada vez que llueve. Si eso se arregla con inversión , ¿por qué seguimos coleccionando charcos históricos ?

cada vez que llueve. Si eso se arregla con , ¿por qué seguimos coleccionando ? No necesitamos nombrar tantas botellas en el Estado . Si tanta gente necesita trabajo, que se incentive la generación de empleos y la formalización, comenzando por modificar —para bien— el temido anticipo y retomar la indexación salarial como manda la ley.

. Si tanta gente necesita trabajo, que se incentive la y la formalización, comenzando por modificar —para bien— el temido la indexación salarial como manda la ley. No necesitamos más corrupción e impunidad . Punto .

e . . No necesitamos más anuncios, récords, históricos, hitos ni relanzamientos. Necesitamos avanzar, de verdad, hacia el desarrollo.

Continúen agregando ustedes. Aunque sospecho que esta lista apenas comienza.