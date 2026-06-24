Luz para verte peor

Manejaba de noche con el hemisferio derecho del cerebro hirviendo por una migraña que me tenía el humor por el suelo y los ojos desorbitados. "Ya falta poco para llegar a la casa y tomarme una pastilla de rescate", me repetía para soportar el trayecto.

De repente, una luz surgió desde una esquina y me deslumbró. Me pregunté si estaba viendo visiones provocadas por la migraña, si los ovnis finalmente habían decidido aterrizar en el país o si las autoridades construían algo en la vía y habían colocado un reflector para advertir a los conductores. Periodista al fin, necesitaba averiguar qué rayos era aquello.

Procuraba no mirar la luz de frente para no empeorar la migraña. Doblé lentamente a la izquierda y traté de descubrir de reojo el origen de aquel resplandor enceguecedor .

¡Oh, vaya! Provenía de una hilera de luces que un ciudadano bultero instaló en el techo de una yipeta, como si viviera solo en este territorio. ¡Qué cachaza!

Y como él, nos encandilan a diario otros conductores que se las creen, con sus faroles a mil. Y la resolución que se los prohíbe anda por ahí, engavetada en los rincones de la internet y las bibliotecas. Por si acaso las autoridades tampoco la recuerdan, les comparto una parte:

"Se prohíbe el uso, instalación, modificación, aditamento o adaptación de accesorios de emisión de luz de alta luminosidad, intensidad en los vehículos de motor que circulen en las vías públicas del territorio nacional, en todas sus variantes: barras múltiples, faroles, faros esféricos y otras modalidades de igual características".

Y agrega: "El incumplimiento a las disposiciones de esta resolución conllevará a una multa de un salario mínimo del que impere en el sector público centralizado".

Y si yo, una simple migrañosa, puedo ver esas luces, ¿las autoridades no las ven? Ni los pobres infelices que solo aspiran llegar a su casa a tomarse una pastilla y recostar su cabeza pueden hacerlo con tranquilidad en este país en desarrollo.