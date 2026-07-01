Colmos dominicanos

El Diccionario de la lengua española define la expresión "el colmo" como "haber llegado a tal punto que razonablemente no se puede superar". En la República Dominicana pareciera que nos especializamos en romper esos límites. Aquí menciono algunos. Seguro ustedes conocen otros.

¿Cuál es el colmo de un motorista? Quedar atrapado entre un elevado y una patana por hacer un rebase imprudente.

de un motorista? Quedar atrapado entre un elevado y una patana por hacer un rebase imprudente. ¿Cuál es el colmo de una vía recién asfaltada? Que a la semana la rompan para colocar tuberías.

de una vía recién asfaltada? Que a la semana la rompan para colocar tuberías. ¿Cuál es el colmo de una obra inaugurada por el Gobierno? Que la inauguren sin haberla terminado.

de una obra inaugurada por el Gobierno? Que la inauguren sin haberla terminado. ¿Cuál es el colmo del servicio eléctrico? Sufrir dos apagones generales en apenas tres meses.

del servicio eléctrico? Sufrir dos apagones generales en apenas tres meses. ¿Cuál es el colmo de un conductor? Estacionarse justo al lado de un letrero que diga: "No estacione".

de un conductor? Estacionarse justo al lado de un letrero que diga: "No estacione". ¿Cuál es el colmo de un político en tiempos de crisis económica? Predicar austeridad, pero no reducir el dinero que reciben los partidos políticos y mantener las nominillas de familiares y de compañeritos de la base.

de un político en tiempos de crisis económica? Predicar austeridad, pero no reducir el dinero que reciben los partidos políticos y mantener las nominillas de familiares y de compañeritos de la base. ¿Cuál es el colmo de un legislador dueño de bancas de lotería? Legislar a su favor reduciendo el impuesto que el propio Gobierno propuso para ese sector.

de un legislador dueño de bancas de lotería? Legislar a su favor reduciendo el impuesto que el propio Gobierno propuso para ese sector. ¿Cuál es el colmo de un puente peatonal? Que los peatones prefieran jugarse la vida cruzando por debajo.

de un puente peatonal? Que los peatones prefieran jugarse la vida cruzando por debajo. ¿Cuál es el colmo de una rueda de prensa? Convocar a los periodistas y no permitirles hacer preguntas.

de una rueda de prensa? Convocar a los periodistas y no permitirles hacer preguntas. ¿Cuál es el colmo de una cárcel? Que desde adentro se sigan ordenando crímenes afuera.

de una cárcel? Que desde adentro se sigan ordenando crímenes afuera. ¿Cuál es el colmo del drenaje pluvial? Que un sector se inunde cada vez que llueve.

del drenaje pluvial? Que un sector se inunde cada vez que llueve. ¿Cuál es el colmo de un hospital? Que el paciente tenga que comprar los materiales y los medicamentos para poder atenderse.

de un hospital? Que el paciente tenga que comprar los materiales y los medicamentos para poder atenderse. ¿Cuál es el colmo de la República Dominicana? Que actuemos cuando las cosas pasan y no antes, para prevenirlas. Por eso seguimos en desarrollo.