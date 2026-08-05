RD lo tiene todo

Uno de los eslóganes promovidos por el Ministerio de Turismo es: "República Dominicana lo tiene todo". Muchos dirán que sí, que tenemos de todo: desde hospitalidad y excelentes atletas, hasta apagones y corrupción. Pero, si tomamos su enfoque turístico original, contamos con atractivos para todos los gustos. Tanto así que tenemos hasta dunas que, para quienes hemos tenido la dicha de visitar el Sahara, nos hacen rememorar ese inmenso desierto.

Ahora, con el desarrollo hotelero que se impulsa en Miches, el crecimiento de Las Terrenas y Samaná, el esperado desarrollo de Pedernales y el relanzamiento de Puerto Plata, sin olvidarnos de los clásicos Punta Cana, La Romana-Bayahíbe y Boca Chica, tenemos un ingrediente extra para ese "todo": los destinos.

Jacqueline Mora, una viceministra de Turismo que respira datos, ha dicho que seis de cada 10 turistas salen del hotel a recorrer los destinos. Antes eran cuatro de cada 10. Ella apuesta por un modelo que invite al visitante a explorar la comunidad y la ciudad, y consumir más bienes y servicios.

Y es que el panorama lo pide. Contemplar desde la playa un mar que parece infinito es lo tradicional. Pero voltear la mirada y encontrarse con montañas verdes que invitan a descubrir qué hay más allá enriquece la experiencia. También está la posibilidad de llegar hasta Santo Domingo y perderse entre las calles de su Ciudad Colonial. Mora dice que antes la visitaba el 8 % de los turistas; ahora lo hace el 13 %.

Otra apuesta es el turismo de lujo, como el que ofrece el hotel Zemí, en Miches, donde la cultura dominicana y sus raíces taínas se conjugan con un diseño elegante y acogedor.

Y para quienes buscan naturaleza, las opciones van desde ríos y cataratas hasta cabalgatas y zip line. Subir a Montaña Redonda, en Miches, y divisar desde lo alto hoteles que parecen perderse entre el bosque evidencia cómo el turismo se expande y diversifica sin depender de una sola experiencia.

En este país en desarrollo, el turismo es una de sus columnas. Quienes hemos visitado otras islas del Caribe sabemos que, al comparar la variedad de lo que ofrecen con la nuestra, el eslogan cobra sentido: República Dominicana sí que lo tiene todo.