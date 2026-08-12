Terapia para resistir a RD

Un dolor en una rodilla me ha enviado a terapia física. Gajes de la vida. En el centro donde me ejercito me encuentro con otros seres que cargan con sus propias cruces: un dolor de hombro que lleva a un hombre a suspirar para no llorar cuando se lo estiran; la molestia en un tobillo que obliga a una joven a levantar el pie con paciencia...

En fin, hay que estar vivos para que nos duela algo y también vivir en la República Dominicana para que nos duelan otras cosas. Sí, porque nuestra sociedad nos somete cada día a una especie de autoterapia mental para poder resistir.

Resistir los precios de la gasolina, cuyos aumentos la han encarecido hasta 51 pesos en lo que va de año; los costos de los alimentos, que se sienten cada vez que calculamos cuánto gastamos ahora frente al año pasado; y ni hablar de los gastos del regreso a clases para quienes tienen hijos en edad escolar.

Resistimos el calor y los apagones, las calles y avenidas inundadas, los ultramalos choferes y hasta a esos dominicanos indeseables que imponen su música a elevado volumen y sus hábitos desordenados sin pensar en el prójimo.

Aquí la autoterapia es de asombro. Sí, como el que me llevé la mañana del martes cuando, en un semáforo de la avenida Sabana Larga, agentes de tránsito detuvieron a los conductores durante casi 10 minutos para dar paso a un cortejo fúnebre que, por los vehículos del convoy, parecía corresponder a alguien de clase alta o algún funcionario público, pues en la hilera iba una camioneta rotulado con el nombre de una institución estatal. Los privilegios aquí no terminan ni con la muerte.

Me indicaron 10 sesiones de terapia para el dolor en la rodilla. Se supone que estaré mejor cuando terminen. Sin embargo, para la terapia mental que debo darme a diario para resistir la convivencia en este país en desarrollo nadie me ha dicho cuántas sesiones harán falta.