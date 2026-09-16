Esta semana, alguien cumplió uno de esos anhelos que quizás se esconden en lo más profundo de mi subconsciente dominicano. No sé quién era ni por qué llevaba aquel instrumento en su vehículo, pero ¡qué satisfacción sentí al escucharlo increpar con un altoparlante a otro conductor por la tremenda falta que cometía al circular en vía contraria!

"¡No te hagas el loco! ¡Estás en vía contraria! ¡No te hagas el loco!", resonaba una y otra vez desde el altoparlante, mientras el conductor temerario se orillaba para escapar de la vergüenza.

¿Qué pasaría si todos tomáramos un altoparlante para reclamarles a quienes circulan en vía contraria? Seguramente, el ruido de nuestra bullosa ciudad se volvería todavía más insoportable. Y no es para menos: solo entre octubre y diciembre del 2025 se impusieron 14,822 infracciones por transitar en vía contraria. Les dejo en suspenso cómo anduvieron los demás meses.

¿Serviría también un altoparlante para exponer a esos motoristas que, cual trapecistas, sostienen el timón con una mano mientras con la otra usan el celular? Como uno que también vi esta semana. Por cierto, ¡venía en vía contraria!

En estos días se debate si la humanidad está en peligro por el rápido desarrollo de la inteligencia artificial. Se augura que esta tecnología podría llegar a controlarnos y hasta exterminarnos.

Espero que, al menos antes de que desaparezcamos, la IA pueda utilizarse para encaminar por la vía correcta a los conductores infractores de este país en desarrollo.

¿Un consejo? Maneje por su vía. El que siempre lleva la contraria termina siendo el odiado del grupo.