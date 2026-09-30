Cuando el chance se vuelve costumbre

El dominicano suele llevar una bondad bajo la manga. También la reclama para sí. A eso podemos llamarle una segunda oportunidad o el famoso chance.

¿Le van a poner una multa? Pide un chance. ¿Se le vence una factura? Quiere un chance. ¿Llegará tarde? Aboga por un chance. ¿No podrá asistir? Suplica por un chance.

A quien lo pide, la autoridad o la persona afectada puede concederle una segunda oportunidad, incluso cuando no la merece o hacerlo implica pasar por encima de las reglas.

Ser flexible se agradece, más aún en este mundo donde la compasión es digna de convertirse en noticia. Sin embargo, cuando deja de ser excepcional y se vuelve costumbre, puede debilitarnos como nación. Sobre todo ahora, cuando necesitamos fortalecer los sistemas de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las leyes y demás normas.

Por eso convivimos con realidades que nos indignan. Y todo porque a sus responsables se les dieron demasiados chances. Lo vemos en feminicidas cuyas víctimas retiraron querellas para concederles otra oportunidad; en condenados que recibieron beneficios cuestionables, y en quienes volvieron a cometer los mismos delitos por los que ya habían sido fichados.

Las nuevas generaciones crecen viendo una sociedad en la que siempre parece posible apelar a la bondad para eludir consecuencias. Así se pierden las lecciones que dejan los errores.

Seamos caritativos, pero siempre teniendo en cuenta que un carácter cívico y responsable también se forja asumiendo las consecuencias de los actos que nos hicieron tropezar.

Si las segundas oportunidades las reservamos para las excepciones que realmente merecen esa bondad, quizás seremos un mejor país en desarrollo.