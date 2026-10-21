¿Eres un padre (ir)responsable?

Mientras más avanzaba el video, más crecía mi desconcierto. Veía un reportaje de la BBC sobre Muhammad Sadeq, un padre afgano al que le sobreviven 58 de los más de 70 hijos que engendró con cuatro mujeres.

Los demás murieron a causa de enfermedades como la tuberculosis o el sarampión. Los que viven lo hacen en condiciones de pobreza extrema, en una familia tan numerosa que su cabeza ni siquiera memoriza los nombres de todos los que llevan su sangre. El más pequeño tiene tres meses de nacido.

Hay niños que andan descalzos y se duermen con hambre. Los aproximadamente 15 dólares que gana el padre por cada vehículo que logra vender en el concesionario donde trabaja no alcanzan para mantener a semejante prole.

Este padre afgano reconoce que no ha sido responsable para con sus hijos. Tampoco explica por qué continúa engendrando dada su situación. Solo argumenta que no habría tenido tantos si hubiera sabido que mal vivirían de esta manera.

En la República Dominicana habrá unos que otros Muhammad con sus variantes: con menos o más hijos, con menos o más parejas, pero con irresponsabilidades paternas cuyas consecuencias las pagan los hijos y el amargo sabor también lo padecen las mujeres con las que los procrearon.

Solo en el primer trimestre del 2026, entre los asuntos de mayor demanda en los juzgados de paz de nuestro país estuvieron la demanda de pensión alimentaria con un 10 % y el incumplimiento de pensión alimentaria con un 6 %. Un reportaje que publicamos en Diario Libre en agosto del año pasado, recogió que cada mes más de 1,000 madres van a tribunales para lograr una pensión alimentaria.

Que haya que acudir a un tribunal, para que un "sabio como Salomón" dirima sobre responsabilidades elementales dice mucho de las contradicciones del ser humano.

Ya sea en la pobreza de Afganistán o en un país en desarrollo como la República Dominicana, las responsabilidades de la paternidad son universales. Antes de que suene el latido del producto de un coito, vale preguntarse: ¿seré un padre responsable?