Cuidado, hay dominicanos

Estuve en octubre en las Cataratas del Iguazú. Es un lugar espectacular de nuestro planeta, con casi 300 saltos de agua que nos recuerdan lo pequeño que somos ante el poder de la naturaleza. Como los humanos penetramos en un territorio considerado como patrimonio natural, se recuerda constantemente a los visitantes —de manera verbal o con letreros—que respeten la fauna local, no la alimenten y eviten contacto físico con aquella que pueda lastimarlos.

De vuelta en la República Dominicana, salí un día a caminar por el Parque del Este. Allí queda un letrero de los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe que dice: "Si ves un perro en nuestro entorno, cuídalo, protégelo y respétalo. Este también es su espacio". El aviso me recordó las advertencias en Iguazú y me llamó la atención que en uno de nuestros parques públicos se preocupen de esta manera por los firulais.

Quizás debemos emular ese letrero. No vendría mal advertirle a nuestros políticos, en un cartel gigante que los deslumbre desde un avión: "Si ves a un dominicano en nuestro entorno, cuida de sus finanzas públicas y de su sistema de salud. Este también es su país".

O a los alcaldes: "Si ves a un munícipe en nuestro entorno, no les quites los árboles para sembrar cemento y calentar la ciudad. Este también es su espacio para habitar".

O a los policías: "Si ves a un joven con perfil sospechoso en nuestro entorno, no lo pongas de una vez en 29. Deja que la justicia haga su trabajo".

O a los que se roban la luz: "Si ves un poste del tendido eléctrico en tu entorno, no hagas una conexión ilegal. Ese servicio se paga".

O a los que se saltan las filas: "Si ves a un dominicano delante de ti, respeta su turno. Él también quiere terminar e irse".

Siga usted poniendo más letreros, que motivos sobran en este país en desarrollo.