Al garete en la autopista hacia el este

La señalización de velocidad sigue siendo una asignatura pendiente en las autopistas dominicanas. ( ARCHIVO )

Si me llevo del gusto, vuelo por la autopista que conduce al este del país. Pero no. Debo reducir la velocidad. Sin embargo, ¿hasta qué límite?

Por más que miro a la derecha, no veo un letrero que me indique la velocidad máxima permitida. ¿Voy muy rápido? ¿Estoy violando la ley? ¿Cómo lo sé en este momento?

Por fin veo un letrero encaramado en un vejestorio. Es uno de los radares que instalaron hace 12 años dentro de un fracasado plan para mostrarles a los conductores a qué velocidad circulaban por la autopista. Dice: 100 kph. Al fin sé cuánto es el límite. Al menos en ese tramo.

Sigo buscando para saber si el límite cambia más adelante. No diviso otro letrero, pero sí otro cadáver de radar.

¡Vaya! Menos mal que Waze me muestra un círculo rojo en la pantalla del vehículo cuando supero el límite de velocidad que tiene registrado. Waze sabe, pero en la carretera nada me lo dice.

Así, al ir y venir por la autopista que conduce hacia el este en este país en desarrollo, no se puede saber de cuánto es la velocidad máxima en todos sus tramos. Los letreros escasean.

A principios de noviembre, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y RD Vial anunciaron un plan de señalización y orientación en autopistas para concienciar a conductores de vehículos pesados y de carga. Ojalá incluyan más letreros de velocidad máxima. Porque, aunque falten señales para advertirme el límite, sí puedo encontrarme a un agente con un radar en la mano, listo para decírmelo con una multa.