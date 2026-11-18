Esa mañana entré a su habitación. Estaba tendido en una cama esperando la nada. Sus 7 pies y 2 pulgadas de estatura hacían juego con el apodo que le habían puesto en su barrio de Hato Mayor: Big Papi. Soñaba con llegar a las Grandes Ligas como David Ortiz, pero su entrenador lo inyectaba con una sustancia que contenía un esteroide prohibido, que le carcomió la salud y le ocasionó la amputación de su pierna derecha. Tenía 17 años y su vida se apagó.

En La Romana, un padre no contuvo las lágrimas al contarme durante otra entrevista para mi investigación, cómo su hijo, de 19 años, murió una semana después de inyectarse una sustancia utilizada en caballos. Un amigo pelotero se la había recomendado para potenciar su rendimiento y conseguir una firma con un equipo de Grandes Ligas. "El amor al dinero es el fracaso", me dijo.

El sueño americano se ha llevado de encuentro a jóvenes que ni siquiera tuvieron la oportunidad de despegar. La aspiración de conectar un batazo en las Grandes Ligas tiene un lado oscuro, en el que el dopaje puede convertir la ilusión de la gloria en una sentencia de muerte o discapacidad.

Dopar a nuestros muchachos para potenciar su físico es un problema viejo y conocido en el béisbol dominicano. Los preacuerdos prematuros con niños entre entrenadores y equipos se manejan en medio de una industria millonaria que despierta pasiones, pero en la que persisten prácticas que ponen en riesgo la vida de los que vienen detrás.

Tras años de denuncias y reclamos, se emitió el decreto 601-26, que aprueba el Reglamento para la Supervisión del Béisbol Profesional y Recreativo de las Academias, Ligas y Programas de Desarrollo en la República Dominicana. Prevenir el dopaje es uno de sus objetivos. Además, el Código Penal es contundente al castigar con hasta 10 años de prisión cuando la víctima de dopaje sea un adolescente. Pero las normas, por sí solas no bastan. Quienes se lucran de lo ilegal saben cómo burlarlas.

El dopaje de los beisbolistas que formamos en este país en desarrollo vuelve a ocupar titulares, esta vez por un reportaje de la TV pública alemana ARD. Mientras el mal persista, seguiremos encontrando a jóvenes que soñaron con ser como el Big Papi tendidos en una cama o sepultados en un cementerio.