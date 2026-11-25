Si "El Padrino" se rodara en RD
El país donde un padrino puede abrir todas las puertas
La película "El Padrino" tendría otro guion si se rodara al estilo dominicano. No trataría de un mafioso italiano y su familia. Su protagonista sería, más bien, un todopoderoso que mueve los hilos de una marioneta y la lleva de la última fila al podio.
Ese padrino -y madrina, ¿por qué no?- es una figura de salvaguarda normalizada en nuestra cultura, en la que la meritocracia puede ser infravalorada y se pone en duda que un simple mortal pueda alcanzar sus metas por su propio esfuerzo y haber esperado su turno.
¿Quién puede ayudarme? Es la pregunta que muchos se hacen tan pronto se proponen alcanzar un objetivo. No es para menos. La cultura de la corrupción nos lleva a desconfiar de la transparencia de los procesos. También el mal servicio al cliente nos hace dudar de si un documento llegará a tiempo para la diligencia en curso.
Los favores y las ayudas son valoradas cuando estamos hundidos en la desesperación. Ahí un padrino o una hada madrina nos viene bien, siempre que no represente un dilema ético. Pero si, de entrada, todos pensamos que el padrino debe abrirnos el paso en el camino que nos toca recorrer, daremos por sentado que aquí nada funciona aunque por ley nos corresponda.
¿Para conseguir un empleo? Un padrino. ¿Para obtener un documento? Un padrino. ¿Para una plaza en un programa educativo? Un padrino. Para todo, un padrino.
Quizás usted, que me lee, es o ha sido don Padrino o doña Madrina. O a lo mejor anda buscando a uno de estos personajes para que le valide la vida en este país en desarrollo. No cuestiono sus motivos ni objetivos. Allá usted con su vida. Lo que sí podemos augurar es que, cuando se cuente su historia, quizás no sea la de una superación personal que inspire a otros, porque el padrinazgo lo teletransportó hasta donde otros tardaron en llegar por sus propios pies.