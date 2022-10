Exaltados a la inmortalidad

Un país puede quedar atrapado en la exposición de sus miserias y debilidades (que son las que suelen ocupar más espacio por el encanto que ejerce el morbo sobre las psiquis), o decidir enfocar su atención en las conductas y actuaciones de las personalidades que reflejan sus valores básicos para mostrarlos como referentes de lo que debe ser emulado.

Me pregunto, y no tengo respuesta, cómo podrá combatirse el deseo de lucro rápido apoyado en la corrupción y en comportamientos delictivos, si el buen ejemplo no se promueve y destaca con profusión y sistematicidad. La levedad se fomenta por múltiples canales y espacios; lo otro no.

Imbuido con la creencia de que la buena reputación es atributo al que aspiran los mortales, el Templo de la Fama de la Provincia Espaillat celebró el pasado domingo, 9 de octubre, en el Teatro Don Bosco de Moca, su Noveno Ceremonial de Exaltación a la Inmortalidad de siete ciudadanos de gran valía, paradigmas de nuestra comunidad, con lleno total.

Ellos son los que siguen.

Ulpiano Córdova, consagrado educador, quien formó en el último cuarto del siglo XIX a una generación de mocanos que se distinguió a nivel nacional en el plano intelectual, educativo, profesional, productivo, social, político. Observen esto: “Ya para 1893 Moca contaba con 15 escuelas de ambos sexos y el ayuntamiento inverti´a el 60% de su presupuesto en el desarrollo educativo”. Es la explicación de la gravitación que ha tenido ese pequeño pueblo en el devenir nacional.

Juan Morris, de extracción social humilde. Organizador de juntas de vecinos para promover el bien común. “Fue un líder respetado y querido por todos. Nos ensenó a servir hasta el heroi´smo; a luchar sin miedos, a vencer los obsta´culos, a salvar la vida de los jo´venes absorbidos por las drogas. Su credo fue siempre la unio´n de las juntas de vecinos, la honradez, la verticalidad de los principios, la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción”.

Danilo Rodríguez Pérez, “modelo de productor agropecuario que la comunidad mocana comenzó a proyectar al país con el advenimiento de la democracia. La ganadería de leche comenzó a evolucionar a partir de las innovaciones que introdujo en la selección y manejo del ganado, calidad de los pastos, alimentación complementaria, sala de aclimatación, ambientación, ordeño mecánico, refrigeración, gerencia. Fue de los pioneros en impulsar el cooperativismo”.

Ramón de Lara se graduó de doctor en medicina en 1909, en Bruselas, Bélgica. Fue director honorífico del Hospital San Vicente de Paúl y subdirector del hospital San Rafael en Santiago. Fundador del hospital Ricardo de Lima en Puerto Plata. Fundador de la clínica Mercedes en Santiago. Director del hospital Nacional en Santo Domingo. Rector, en 1928, de la Universidad de Santo Domingo. Creador de la clínica Mutual Española. El hospital de la Fuerza Aérea Dominicana lleva su nombre.

Vicente de la Maza Rosario tenía 20 años cuando participó en la revolución del 26 de Julio que en 1899 derribó la tiranía de Lilís. Inoculó a su descendencia el sentimiento de libertad y se dedicó a supervisar que aprendieran la lección. Estimuló a sus hijos a que se involucraran en el magnicidio que ajustició a Trujillo. Participó, de una manera u otra, en las dos gestas por la libertad que han tenido lugar en la tierra quisqueyana.

Luis Ovalles, “responsable de muchos de los éxitos de la época dorada del merengue y creador de una novedosa estructura musical que durante más de tres décadas lo mantuvo junto a su orquesta en los primeros lugares de aceptación en el país y en norteamérica. Los Juveniles de Moca hicieron confluir dos saxofones de un mismo registro musical, dos saxofones tenores, en vez de lo usual, que era un saxofón alto y un tenor”.

Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo de Santiago, “es hoy el gran canciller de la Pucamaima y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. A la par de su vida eclesiástica se destaca en monseñor Bretón la vena de escritor, convertido ya en el más prolífico de la iglesia católica. En sus obras se descubre a un hombre sencillo que decidió dedicar su vida a su apostolado, la iglesia, y desde ella a predicar la cultura de la fe, a plasmar en textos escritos sus sentimientos. Se le considera el padre de la poesía mística en el país”.

En medio del inmediatismo que lo arropa todo, es reconfortante que en nuestras comunidades existan organizaciones que trabajen en rescatar y en destacar nuestros grandes valores, para que con su buen ejemplo guien el devenir de nuestra nación.

Esta reconfortante actividad pudo realizarse gracias a la comprensión y apoyo de un grupo de instituciones patrocinadoras y de colaboradores individuales. Gracias por su visión y generosidad.

¡Loor a los inmortales del Templo de la Fama de la Provincia Espaillat!