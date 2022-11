Reino Unido: El Brexit los sacó de la Unión Europea y los reencontró con la India

La ex primera ministra del Reino Unido Liz Truss permaneció apenas 45 días en el cargo. Tras su rápida caída llegó el joven Rishi Sunak, llenando de júbilo a los británicos, y, en especial, a toda la India.

Las causas de la caída de Truss fueron advertidas y enarboladas como bandera económica - y de sentido común - por Rishi Sunak. En esencia, no atender lo que los liberales clásicos llamaban el “santo temor al déficit”. Y no escucharlo, terminó enterrando políticamente a la ex primera ministra, quien, en medio de la gran deuda que tienen, proponía rebajar los impuestos, pero sin recortar gastos para habilitar espacio fiscal a esa rebaja. Por el contrario, además de la rebaja, anunciaba un gigantesco aumento del gasto público como forma de subsidios energéticos. Es decir, menos recaudación y mucho más gasto, lo cual es igual a mucho más déficit y, por supuesto, más déficit es más emisión de deudas. Evidentemente, más emisión de deudas en un país que ya está muy endeudado, significa arrinconarlo.

Mientras los mercados reaccionaban en forma adversa, las propuestas y advertencias de Rishi Sunak se transformaron de profecía en realidad. Y la realidad lo llevó al poder.

La llegada de un hindú al poder británico, implica una gran reconciliación con la historia. Mahatma Gandhi y su pueblo tienen hoy muchas razones para celebrar, no solo por el inmenso desarrollo económico y tecnológico que tiene la India. Sino por el significado histórico que un descendiente hindú sea el primer ministro del Reino Unido.

Tal y como afirma Arnoldo Mutis, experto en realeza británica, quien nos recuerda el proverbial desprecio de estos hacia los hindúes “…el tatarabuelo del hoy rey Carlos III, Eduardo VII, despreció a Abdul, el sirviente indio por quien la reina Victoria estaba tan fascinada que lo volvió su mano derecha en su día a día como emperatriz de la India. Hoy su tataranieto, Carlos III, tiene a un descendiente de hindúes no como sirviente, sino como primer ministro, el cargo político más importante del país. Algo impensable en tiempos de Victoria”.

Y es que Rishi Sunak, aunque en términos étnicos es un descendiente de la India que vivió en África, culturalmente es un típico Londinense cuyo patrimonio, junto al de su esposa, duplica el del rey Carlos III.

Ahora bien, aunque las propuestas de Sunik son para tomar decisiones urgentes de gestión de crisis. Los problemas centrales del Reino Unido son otros:

Primero, los británicos ya se están dando cuenta que la verdadera causa de la crisis del Reino Unido, viene a partir del momento en que se produjo el referéndum del Brexit en junio del 2016.

La falta de una definición interna acerca del Brexit es lo peor. Es decir, no hay claridad, en términos Políticas Públicas, respecto a qué se quiere post salida de la Unión Europa.

Los conservadores no han sabido definir el concepto del Brexit. Por un lado, algunos querían convertir el Reino Unido en una especie de “paraíso fiscal”, un Singapur sobre el Támesis. Y otros conservadores ponen el foco en el tema de la inmigración, para que el país tome más control sobre sus fronteras.

No hablo de eslogan y propaganda de campaña, hablo de implementación concreta. Nunca hubo un programa único, bien definido de lo que suponía el Brexit. Y uno de los momentos que mejor refleja esto fue en la etapa de Theresa May quien para implementar el Brexit lo intentó todo y su propio partido le rechazó todo. Incluso intentó renegociar un nuevo acuerdo de permanencia en la Unión Europea. No les complacía nada. Finalmente negociaron, a un alto costo, la salida de la Unión Europea con Boris Johnson.

Segundo, la gran división del partido conservador. Han sido los tories quienes han estado gobernando antes y después del Brexit. Ellos mismos auspiciaron el referéndum con David Cameron a la cabeza apostando contra el Brexit, quien lo pierde y lo sustituye otra conservadora, Theresa May quien apostaba a favor del Brexit. Es un círculo vicioso, las divisiones internas llevaron al Brexit y el Brexit empeora a las divisiones internas. Y es lo que hace que no haya una definición única del Brexit.

Mientras tanto, la oposición en el Reino Unido, los laboristas, con su líder Jeremy Corbin, han sido incapaces de establecerse como oposición real y firme ante los conservadores. Tampoco lideraron una campaña a favor o en contra de quedarse en la Unión Europea, más bien fueron ambiguos. No han marcado una posición clara al respecto. En términos políticos, no han sabido aprovechar la división de los conservadores para liderar a los británicos.

Mientras tanto, gracias al Brexit, Escocia quiere salirse del Reino Unido y el Reino Unido se salió de la Unión Europea para reencontrarse con la India.