En EE.UU. y el mundo: la radicalización dificulta la democracia

Después de 15 rondas de votación Kevin McCarthy (Republicano California) fue elegido Speaker (literalmente orador o portavoz) presidente de la Cámara de Representantes (Diputados) del Congreso de los Estados Unidos. PEs el proceso mediante el cual un miembro es elegido por sus pares al comienzo de cada legislatura.

La Speaker anterior fue una de las políticas más inteligentes del establishment norteamericano, la prestigiosa Nancy Pelosi (Demócrata California), quien había sido elegida a esa alta posición en varias ocasiones.

EE.UU. tiene un sistema bipartidista entre Republicanos y Demócratas que congregan intereses bastante variados. En el Partido Republicano ha perdido influencia su ala de centro derecha, cuyos valores son la libertad, la ley y el orden, mientras mantiene su fuerza un ala de derecha dura que responde a Donald Trump. Por su parte, el Partido Demócrata tiene tres tendencias, una liberal, una progresista y una que ellos denominan izquierda dura.

Aunque en las elecciones de medio término pasadas el Partido Republicano no avasalló como esperaban, sí obtuvo el control de la Cámara de Representantes, lo que abrió la posibilidad a Kevin McCarthy a ser elegido el nuevo Speaker de la Cámara. Tenía las credenciales por haber sido el líder de la minoría Republicana en los tiempos que lideraba Nancy Pelosi. Ahora bien, no obstante, el apoyo de Donald Trump, McCarthy debió enfrentar una oposición dramática de miembros de su propio partido, el ala dura de derecha o “Freedom Caucus”. Y es que McCarthy fue aliado de Trump hasta el asalto al Congreso del 6 de enero del 2021, al deslindarse del expresidente logró el apoyo de los moderados – aunque él mismo no lo es – pero al mismo tiempo se ganó el rechazo de los trumpistas rabiosos.

El grupo de Republicanos moderados se ha reagrupado ante los excesos de la derecha dura, a quienes culpan por “los desastrosos resultados electorales” recientes, apuntalando a McCarthy. Pero seamos realistas, sin el apoyo de Trump no sería posible la elección.

Los Demócratas, de su parte, postularon como candidato a Hakeem Jeffries (Demócrata NY), miembro del Caucus Progresista, pero con capacidad para concertar y construir puentes, por lo que todo su partido estuvo apoyándole unificadamente.

Lo que parecía una elección fácil para los Republicanos, por tener mayoría en la Cámara de Representante, fue un drama que no se veía en más de 150 años. Necesitaron 15 rondas de votación por no entenderse entre ellos mismos. En el primer conteo el Demócrata Jeffries obtuvo 212 votos y el Republicano McCarthy 203. Es decir, 20 Republicanos estaban contra el candidato de su propio partido. Serían necesarios 218 votos para investir el Speaker.

El proceso mantenía su impasse, cuando entre la tercera y cuarta votación, Donald Trump anunció públicamente su reiterado respaldo a McCarthy, pero el sector de “Derecha Dura” no cedió, no obstante, el apoyo público del mismo Trump.

Mas adelante, para obtener apoyo de los disidentes, McCarthy anunció nuevas concesiones, a tal punto que varios analistas afirmaron que fue una rendición con tal de ser elegido Speaker”. Entre ellos, el prestigioso consultor político David Axelrod afirmó en cadena nacional “auguramos una situación muy compleja para el país… McCarthy se ha rendido, se ha quedado desnudo” y citando una parte del memorable discurso inaugural de John F. Kennedy recordó que “En el pasado, aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomo de un tigre acabaron dentro de él”.

Es importante señalar que este impasse representaba un gran reto institucional y funcional para el sistema democrático norteamericano. El Speaker debe ser elegido previamente para poder juramentar a los 435 miembros de la Cámara, en caso contrario, esta no podría sesionar y todo quedaba paralizado. Igualmente debemos tener presente que, además de su función legislativa, el Speaker es segundo en la línea de sucesión presidencial después de la vicepresidente Kamala Harris.

Para intentar entender esta confrontación en el marco de los valores políticos, el congresista Demócrata Hakkem Jeffries, en su primer discurso como líder de la minoría destacó:

“Quiero aclarar que nunca vamos a transar nuestros principios. Los Representantes Demócratas pondremos siempre los valores americanos sobre la autocracia. Benevolencia sobre fanatismo. La constitución sobre cultos. Democracia sobre demagogia. Oportunidad económica sobre extremismo. Libertad sobre fascismo. Gobernar sobre manipular. Esperanza sobre odio. Justicia sobre extralimitación judicial... Inclusión sobre aislamiento. Madurez sobre Mar-a-Lago. Oportunidad sobre obstrucción. La gente sobre los políticos. Temas de calidad de vida sobre QAnón. Razón sobre racismo. Sustancia sobre difamación ... Derecho a votación sobre supresión de votantes... Xenia (hospitalidad) sobre xenofobia. Sí, nosotros podemos (Yes, we can) sobre ustedes no pueden. Realizar una representación celosa sobre las confrontaciones de suma cero (estériles).”

Toda radicalización dificulta la democracia. En demasiadas ocasiones, la secuestra.

Citando una parte del memorable discurso inaugural de John F. Kennedy recordó que “En el pasado, aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomo de un tigre acabaron dentro de él”.