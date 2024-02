Gran disyuntiva: gastamos menos o recaudamos más

Recientemente el Dr. Andrés Velasco ofreció una conferencia ante la cúpula empresarial. El ex Ministro de Hacienda de Chile y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas del London School of Economics, es alguien a quien vale la pena escuchar. A continuación, los principales elementos de su ponencia:

El país está en una encrucijada. Pero: ¿Qué tipo de problemas tiene? Voy a dividir el diagnóstico en cuatro áreas:

1. Área económica

Hay un serio problema de deuda pública y desequilibrios fiscales. El déficit es de 5 % del PIB. El problema de la fragilidad fiscal debe ser enfrentado. Es un problema estructural que tiene décadas. No es culpa de tal o cual gobierno. Requiere de un pacto nacional.

2. Área social: Mercado Laboral y Desigualdad

El mercado laboral no funciona bien. Más de la mitad de las personas están en la informalidad y esto afecta más a las mujeres. De hecho, de cada tres mujeres que trabajan, dos están en la informalidad: sin prestaciones sociales, sin seguridad social, sin salud, sin beneficios, sin derechos. Por tanto, desde una perspectiva de igualdad y de cerrar brechas, una reforma del mercado laboral es fundamental.

En cuanto a la desigualdad, es cierto que en otros países de la región ha aumentado más rápido. Pero igual es alta y combatirla es un tema de muy largo plazo. Por eso hay que comenzar a enfrentarla hoy día.

Esto está muy vinculado al mercado laboral. Necesitamos un mercado que provea empleos, porque adonde no hay empleos no hay ingresos; y adonde no hay ingresos hay desigualdad.

3. Seguridad

Desde una perspectiva regional no estamos tan mal, pero la tendencia es preocupante. La inseguridad lo corroe todo: el costo de hacer negocios, la inversión se resiente, especialmente la extranjera; estimula la salida de capitales y la emigración de personas; las instituciones se atemorizan y degradan.

4. Política

De acuerdo a Latinobarómetro, sólo un 12 % de los ciudadanos están satisfechos con el funcionamiento de la democracia y menos del 50 % tienen confianza en el sistema. De los partidarios de la democracia, la mayoría se siente insatisfecho.

Hasta aquí el diagnóstico. ¿Qué hacer ahora?

1. Alguien tendrá que pagar más impuestos

La recaudación ronda el 14 % del PIB. El país está sistemáticamente por debajo del continente. No hay ninguna razón por la cual no puedan recaudar 20 % del PIB. Este país tiene un problema fiscal y solo hay dos maneras de resolverlo: o gastamos menos o recaudamos más.

Todos los Gobiernos y todos los candidatos dicen que van a resolver el problema fiscal mejorando las recaudaciones, evitando la elusión y la evasión, mejorando la eficiencia y cortando la grasa del Estado. Pero esto simplemente no ocurre.

Gastar menos implica eliminar subsidios injustos como a la energía y los combustibles que benefician a los más ricos. La situación energética no da para más.

Sin embargo, algo debe quedar muy claro: el problema no se resolverá recortando gastos, porque lo que se puede reducir siempre es poco comparado con el tamaño del problema. Por tanto, tendrán que recaudar más.

2. El empresariado debe legitimarse como actor social

El 87 % de los encuestados piensa que los gobiernos gestionan el Estado para beneficio de los grupos poderosos y el 41 % entiende que los grandes empresarios son los que más poder tienen. Esto es un problema de relaciones públicas gigantesco para el empresariado.

Puede que esto no sea así. Pero en la vida las percepciones son realidades. Si esta percepción existe es hora de preocuparse. Esto deslegitima al empresariado como actor social, político y actor en los debates nacionales.

3. Ayudar a formalizar el mercado laboral

El mercado laboral es un drama. Hay que modernizarlo, bajando el costo de contratación y repensando los costos de despido. El sistema actual nos lleva a un mercado dual en que unos pocos tienen empleo garantizado; y las mujeres y los jóvenes rara vez tienen un empleo formal con beneficios, estabilidad y buena remuneración.

4. Ayudar a mejorar la política

Sin buena política no hay buenas políticas y por lo tanto no puede haber buena economía. Una buena política es clave para todos. En un país que funcione debe haber cuatro o cinco partidos. Una señal de problemas es la cantidad de partidos políticos.

También hay que trabajar en un sistema de financiamiento creíble de la política. No hay cosa que corroa más la política que la percepción de que algunos llegan al poder con un saco de dinero en efectivo.

Nota: La conferencia dictada por el profesor Velasco ante la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador ocurrió en octubre de 2023. La pueden encontrar en este enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=jwogsHXKJxc&t=3s

