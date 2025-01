Bissié, el último titán

Acaba de morir el último titán de la gesta del 30 de Mayo. Expiró a los 90 años en medio de una sencillez apabullante, con la alegría de saberse parte del deber cumplido. Se llamó Miguel Ángel Bissié Romero. Natural de Marcilla, Navarra, España. Amó profundamente a su patria dominicana.

Llegó a estas tierras en el año 1957, con apenas 23 años, en calidad de maestro de metal mecánica, con conocimientos adquiridos en las escuelas salesianas de Navarra y Sevilla.

Traía la ilusión de enseñar en la escuela vocacional de Santo Domingo, hoy Instituto Técnico Salesiano, como en efecto lo hizo. A la par desarrolló una pequeña empresa de herrería con el nombre de Los Navarros.

Su espíritu templado en aquellas tierras frías y ventosas de Navarra, errante desde pequeño por los pasillos del antiguo castillo en que habitó su familia, heredó la esencia del ser humano encarnado por Don Quijote: aguerrido, valiente, deshacedor de entuertos. Alma noble y pura, comprometida con las causas más justas.

Al llegar a estas tierras encontró a un pueblo alegre, vencido por el terror, azotado por la pobreza.

En su vida privada empezó a encajar en la sociedad. Sin embargo, se sentía triste. No comprendía el trato cruel de que eran objeto los dominicanos de parte de las fuerzas represivas del régimen de Trujillo.

El azar intervino. A través de uno de sus compatriotas, Venancio Alzaga Santidrian, casado con Margot Michel Díaz, hermana de Aída, esposa de Antonio de la Maza Vásquez, el navarro Bissié entabló relaciones de amistad con ese grupo familiar, que lo llevarían luego a casarse en primeras nupcias con Lourdes Michel Andújar.

Protegido dentro de ese compacto entorno empezaron las conversaciones y confidencias. En la medida en que asistía a Antonio de la Maza Vásquez en proveerle servicios profesionales para un edificio en construcción en la calle Ángel Perdomo #2, escuchaba la historia de terror que relataba sobre la tiranía.

Su conciencia lo hizo partícipe de los sufrimientos del pueblo dominicano y espoleado se dispuso a participar en la conjura.

A principios de 1961, accedió a fabricar varios juegos de placas de automóviles falsas para ser utilizadas en el complot. Después a recortar dos escopetas calibre 12, que portarían balines de acero especiales. Más tarde a guardar en su habitación los tres fusiles Garand M1, las escopetas y municiones. Y también a entregar las armas a los complotados en los días previstos para el atentado y recogerlas de nuevo, hasta que se produjera el ajusticiamiento del sátrapa.

Al estallar potente el trueno de libertad que iluminó la noche del 30 de Mayo, fue hecho prisionero al amanecer de ese día y llevado a los recintos de tortura. Allí recibió el impacto brutal de la silla eléctrica. Al regreso a su celda, convertido en guiñapo humano, dijo a otro de los conjurados, a Antonio García Vásquez: _Don Antonio, no puedo más. Si me llevan de nuevo no sé si podré resistir sin mencionarlo todo.

García Vásquez, conociendo su gran nobleza, le picó el amor propio, y le respondió: _ Puedes hacerlo, pero creí que esto estaba entre gente de dignidad _. Y de sus labios sellados jamás salió una palabra que pudiera perjudicar a algunos de los encarcelados.

Conservó la vida porque el destino lo quiso así, aunque perdió un tímpano producto de las torturas. Y también el negocio. Luego se recuperó y creó una empresa metalúrgica.

Miguel Ángel Bissié Romero fue un hombre sano, de principios, estandarte de dignidad. Uno de nuestros héroes, injustamente olvidado por mucho tiempo.

En carta dirigida al presidente Juan Bosch en 1963, Antonio García Vásquez le manifestaba: "Creo que es bastante para rogarle a usted, señor, la fórmula que permita a esos ciudadanos señalados (los olvidados de la gesta del 30 de Mayo), el brote de una sonrisa, el goce de una mirada clara a los anchos horizontes de la República, allá en su olvido y en su silencio, porque, no hay derecho a herirles con una ingratitud tan extremada que para heridas les bastan las sufridas en las cámaras de tortura, y el panorama de la familia dominicana, dividida y preñada de odios...".

Olvidaba que esa es la historia de nuestros grandes próceres.

Que en paz descanses, hermano querido, alma atribulada. Nos veremos en la eternidad.

Transmito el sentido pésame de los miembros del Templo de la Fama de la Provincia Espaillat, institución de la cual es uno de sus inmortales, y el mío propio, a su familia y a su hoy viuda Marisol Llibre Estrada, su segunda esposa, quien lo mimó hasta el último suspiro.

¡Loor a los héroes del 30 de Mayo!

A principios de 1961, accedió a fabricar varios juegos de placas de automóviles falsas para ser utilizadas en el complot. Después a recortar dos escopetas calibre 12, que portarían balines de acero especiales. Más tarde a guardar en su habitación los tres fusiles Garand M1, las escopetas y municiones.