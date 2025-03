Estrategias en conflicto: La expansión de la OTAN, Rusia y el fracaso de la diplomacia

En 1990, mientras el mundo presenciaba el desmoronamiento de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín, surgió una cuestión crucial: ¿Podría Alemania reunificarse sin desestabilizar Europa? La respuesta se encontró en negociaciones discretas entre líderes con visiones divergentes: Helmut Kohl, el canciller alemán que anhelaba la unificación, y Mijaíl Gorbachov, el líder soviético que buscaba evitar el colapso total de su nación.

En conversaciones que no trascendieron públicamente, Kohl propuso un acuerdo: Alemania proporcionaría miles de millones de marcos para revitalizar la debilitada economía soviética y, a cambio, Gorbachov permitiría la reunificación, bajo una condición esencial: la OTAN no se expandiría hacia el este.

Esta promesa fue respaldada por James Baker, secretario de Estado de EE. UU., quien aseguró a Gorbachov que la OTAN no avanzaría "ni una pulgada hacia el este" si Moscú aceptaba la reunificación alemana dentro de la alianza occidental. Aunque este compromiso nunca se formalizó en un tratado, quedó registrado en memorandos y transcripciones de la época, y Rusia ha considerado su violación como parte de una estrategia deliberada de Occidente para cercar su esfera de influencia, mientras Occidente sostiene que nunca existió un compromiso vinculante.

Sin embargo, la historia demuestra que los acuerdos informales en diplomacia pueden ser tan frágiles como la confianza entre las naciones. En ocasiones, su ambigüedad permite interpretaciones oportunistas que erosionan la estabilidad internacional, aunque también pueden ser utilizados estratégicamente para mantener flexibilidad y evitar compromisos rígidos. Como escribí en un análisis anterior sobre la influencia geopolítica en Venezuela, "las promesas no escritas pueden ser un punto de fricción si las circunstancias cambian y los actores reconfiguran su percepción del poder" (Diario Libre, 2024).

No hubo un tratado formalmente firmado ni anuncios públicos del acuerdo en 1990, aunque en las décadas siguientes se intentaron establecer marcos de cooperación, sin lograr evitar la erosión de la seguridad europea. Acuerdos como el Acta Fundacional OTAN-Rusia (1997) y el Memorándum de Budapest (1994) buscaron definir las reglas del juego, pero fueron insuficientes para contener la creciente desconfianza entre las partes.

Tres décadas después, la expansión de la OTAN y el incumplimiento de estos entendimientos informales, junto con la fragilidad de acuerdos como los Acuerdos de Minsk (2014 y 2015), han exacerbado las tensiones geopolíticas. Si bien Putin ha instrumentalizado la narrativa de la "traición" de Occidente para consolidar su poder y justificar su política exterior, la expansión de la OTAN no puede reducirse a una mera construcción del Kremlin. Desde una perspectiva geopolítica más amplia, la ampliación de la alianza respondió tanto a una estrategia de seguridad colectiva promovida desde Washington como a la presión de los países exsoviéticos que buscaban protección. No obstante, en las últimas décadas, sectores neoconservadores y liberales intervencionistas han reforzado una política de disuasión y contención hacia Rusia, acelerando la rivalidad estratégica que definió el orden global.

Mientras las tensiones entre Rusia y la OTAN consumen la atención global, China no es un espectador pasivo de este conflicto. Beijing ha comprendido que la verdadera batalla geopolítica no se libra con tanques y misiles, sino con infraestructura, tecnología y control de los sistemas financieros globales. Su expansión en Eurasia no solo redefine el comercio y la conectividad, sino que está redibujando el balance de poder global, acelerando el proceso de desdolarización y desafiando la hegemonía financiera de Occidente.

Lecciones de Negociación y Diplomacia

1. Formalización de Acuerdos: La Diplomacia no debe Basarse en la Ambigüedad

Los acuerdos informales pueden ser convenientes en el corto plazo, pero sin respaldo documental quedan expuestos a interpretaciones oportunistas. La ausencia de documentos oficiales no solo debilita los acuerdos, sino que también amplifica las narrativas de desconfianza entre las partes.

Víctor Kremenyuk analizó cómo la falta de institucionalización en los acuerdos internacionales afecta su estabilidad a largo plazo. Aunque pueden ser útiles en el corto plazo, sin respaldo institucional quedan expuestos a reinterpretaciones estratégicas y cambios de liderazgo, debilitando su cumplimiento y generando desconfianza entre las partes. (International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues).

2. Comprensión de los Intereses de las Partes: Negociar Más Allá de las Posiciones

La seguridad colectiva no es un concepto universalmente compartido, sino una construcción política que depende de quién la define. Lo que para Occidente es estabilidad, para Rusia y China puede ser un cerco estratégico. El caso de Ucrania ilustra cómo la diferencia entre percepciones estratégicas puede escalar rápidamente de negociaciones a conflictos abiertos.

Jeswald Salacuse identificó cómo las diferencias culturales afectan las negociaciones, un factor clave en este contexto. Mientras Occidente ha justificado la expansión de la OTAN bajo el argumento de seguridad colectiva, Rusia y China la han percibido como una estrategia para desestabilizar gobiernos y reconfigurar regiones en función de los intereses de Washington.

3. Percepción de Seguridad y Respeto Mutuo: La Psicología de la Geopolítica

Occidente vio la expansión de la OTAN como una democratización; Rusia, como una humillación geopolítica . Entender las percepciones ajenas no implica ceder, sino anticipar reacciones y gestionar expectativas.

como una democratización; Rusia, como una humillación . Entender las percepciones ajenas no implica ceder, sino anticipar reacciones y gestionar expectativas. Más allá de la política de seguridad, la geopolítica actual se basa en símbolos, emociones y narrativas estratégicas que buscan consolidar bloques de poder. China ha aprendido esta lección y por eso ha construido una red de influencia sin la necesidad de intervenir militarmente en conflictos abiertos.

4. Diplomacia Discreta y Manejo de la Información: El Ruido Excesivo Sabotea las Negociaciones

La reunificación alemana se logró mediante negociaciones prudentes y sin presiones públicas. En contraste, la expansión de la OTAN fue un proceso altamente mediatizado, lo que limitó la posibilidad de compromisos.

se logró mediante negociaciones prudentes y sin presiones públicas. En contraste, la expansión de la fue un proceso altamente mediatizado, lo que limitó la posibilidad de compromisos. Como mencioné en una publicación: "En un mundo donde la percepción es más real que la realidad, las fake news no solo ocultan hechos, sino que fabrican escenarios para justificar intervenciones y desestabilizaciones."

5. Flexibilidad y Adaptabilidad Estratégica: Negociar es Anticiparse

La rigidez lleva al estancamiento, la adaptabilidad bien gestionada permite soluciones sostenibles.

Kremenyuk advertía que las estrategias de negociación exitosas no solo resuelven el problema inmediato, sino que previenen crisis futuras mediante acuerdos progresivos y flexibles. La flexibilidad y la anticipación son auténticos pilares del diseño estratégico a largo plazo.

Si Occidente quiere evitar repetir los errores del pasado, deberá replantear su estrategia de seguridad colectiva y adaptar su enfoque diplomático a una realidad multipolar en constante evolución. Más allá de la seguridad convencional, el conflicto real se está librando en los mercados financieros, en el control de los sistemas de pagos globales y en la creación de nuevas estructuras multipolares que buscan desplazar el dominio anglosajón. La guerra ya no es solo con armas, sino con divisas, infraestructuras y tecnología.