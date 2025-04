El país fue sorprendido. Medios y redes sociales se hicieron eco de declaraciones difamatorias sobre el doctor Robert Reid Cabral, mártir de la patria, y también relativas a los héroes nacionales Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza y Antonio Imbert, efectuadas para enlodar los valores que representan.

Las declaraciones publicadas provienen del interrogatorio que el FBI le hizo a Clodoveo Ortiz para determinar si aprobaban su extradición, solicitada durante el gobierno de Juan Bosch. En julio de 1963 fue extraditado, juzgado y condenado por la comisión de más de 20 crímenes, incluyendo el de los panfleteros de Santiago y el de Ernesto de la Maza.

La sociedad dominicana está conminada a no dejarse utilizar para destruir los valores en que se sustentan las aspiraciones de seguir viviendo en libertad y democracia. Y evitar transitar cuesta abajo hacia la degeneración.

Inmerso en estos pensamientos leí el libro "Esa última semana", de Annie Reid Cabral, publicado en 2012 por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Es una joya, refrescante. Ahí testimonia la calidad moral y la fibras humanas de su hermano, el doctor Robert (Robbie) Reid Cabral.

Annie dice: "Esperaba que algún día Dios me diera la oportunidad de que el dolor diera paso a un testimonio de amor y justicia... Hoy me reconforta la paz de conciencia al haber podido cumplir con un deber inevitable".

En el prólogo escrito por el padre Fray Vicente Rubio, O.P., se lee: "Tres héroes (Antonio de la Maza Vásquez, Juan Tomás Díaz Quezada, Salvador Estrella Sadhalá), en una noche justiciera (30 de Mayo), llamaron a la puerta de su casa (de Robert Reid Cabral). Encontraron lo mejor. Aparte de una generosa recepción, un sitio seguro donde permanecieron casi por cinco días, con la tranquilidad de que nada ni nadie les molestaba bajo ningún aspecto...".

Salvador Aybar Castellanos le contó a Annie que un calié, presente en el interrogatorio que le hicieron a Robbie el 4 de junio de 1961, le dijo: "El doctor Robert Reid Cabral era una persona muy valiente. Le presentaron un documento dirigido a la OEA cuyo propósito era incriminar a Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, en la muerte de Trujillo... el doctor Reid Cabral les contestó varias veces que no podía firmarlo porque esas personas (las del 30 de Mayo) en todo momento expresaron que habían actuado por cuenta propia...".

Y agrega: "A esto le replicaron: ¿Pero usted no se da cuenta de que es un hombre muerto, que lo único que puede hacer es salvarle la vida a su esposa embarazada y a su hijo? A lo que el doctor contestó, sí, ya sé que soy hombre muerto. Ustedes podrán quitarme la vida, pero no el honor...A continuación lo instruyeron que para salvar a los suyos le concedían hasta el martes, 6 de junio, a las 8 a.m. para quitarse la vida. De no acatar sus instrucciones se lo llevarían junto a su esposa e hijo y tendrían un accidente de automóvil...".

Annie cuenta la desgarradora experiencia que vivió aquella mañana en la que Robbie se vio obligado a renunciar a su existencia para proteger, con su propia muerte, la vida de sus hijos y familia.

Dice: "La mañana del martes 6 de junio, Robbie se levantó a las 6.00. ya afeitado, bañado y vestido, se sentó a leer el periódico El Caribe... en el balcón de la segunda planta de su casa. La prensa traía la noticia de que él había sido "forzado a punta de pistola" a darle refugio a "los asesinos de Trujillo". Él le comentó a Ligia (su esposa): ¿Qué pensarán mis amigos al leer todo esto? A lo que Ligia le apuntó: "La realidad. Todos te conocen muy bien y saben cómo se escribe la historia aquí".

Annie relata que ese día del 6 de junio el doctor Joaquín Santana, vecino de Robbie, "había observado unos diez cepillos (carros de calieses) del SIM rondando la cuadra. Alrededor de las 7.30 a.m. nota que comienzan a estacionarse en fila frente a la casa de Robbie en la calle Cervantes, ..., algunos caliés proceden a abandonar sus carros... Es en este momento cuando Robbie debió entender que ya no tenía alternativa alguna. En el interrogatorio de la noche del domingo había sido amenazado de muerte. La decisión final tenía que ser suya. De repente, Robbie se puso de pie. Se dirigió al cuarto de baño...".

¡Cuánto pundonor albergaba Robbie Reid Cabral en su limpio corazón! ¡Y cuánta sordidez y carencia de escrúpulos rezumaban por los poros aquellos energúmenos que sostuvieron mediante el terror a la tiranía trujillista!

¡Loor a los héroes y mártires de la patria! Y respeto sagrado a su inmenso sacrificio.