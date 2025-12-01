Un camino abonado al andar

"Mientras recorro el camino" es el título del nuevo libro de José Peralta Michel que acaba de ver la luz ya avanzados los primeros años del décimo decenio de su fértil andadura (94), muestra de su férrea voluntad por mantenerse al día y bien despierto en la medida en que los aires del otoño acarician sus sienes encanecidas.

De José Peralta Michel podrían decirse muchas cosas, pero bastaría con recordar que cuando hubo de ser patriota arriesgó su existencia, apuró torturas y largas semanas encerrado en solitaria, sin menoscabo de su espíritu (Ocurrió en La Vega, en los últimos años de la tiranía, acusado de distribuir panfletos y conspirar contra el tirano Trujillo).

Cuando llegó la hora de formar hogar, huérfano de padre por muerte temprana y repentina, movió cielo y tierra para ganarse con honra el pan cotidiano en el comercio y luego en la rama del seguro y escaló peldaños hacia la cúspide (Fue vicepresidente de la Compañía Nacional de Seguros y director de la revista Acción de esa institución).

Cuando le tocó innovar lo hizo con notable éxito combinando producción agrícola e industrial en los lares de Constanza (Fundador de Constanza Agroindustrial que produce y distribuye diversos productos, verbigracia ajo en pasta y condimentos).

Cuando constató la proximidad de las nieves del tiempo se convirtió en maestro al convertir en arte la dicha de vivir con dignidad y se hizo acreedor del respeto y cariño de quienes conocen su trayectoria.

A lo largo de este libro José Peralta Michel nos enseña reglas fundamentales que ha probado en sí mismo sobre el desenvolvimiento de una vida en armonía, en la que sobresalen como referencia los valores de libertad, patria, civismo, trabajo, cultura, amistad, auto control, tan necesarios en la etapa actual que vive nuestra población.

Y demuestra en grado superlativo su amor profundo por la gente y condiciones del terruño que lo vio crecer (La Vega), trascender mientras le servía de segunda residencia (Constanza), laborar con esmero incesante para ganarse el derecho a la existencia (Santo Domingo y Constanza), sin desvincularse nunca de Moca, tierra que lo vio nacer y crecer en sus primeros años.

En su devenir la familia ocupa un lugar de privilegio, sus hijos, ante todo, con cultivo constante de la proximidad, cercanía. Al igual que los amigos. No en vano los ha cultivado por ramilletes. Sin ellos la existencia no tendría sentido.

Al leer esta obra, junto a las anteriores creadas con afán permanente de enseñanza de vida, llegamos a la conclusión de cuan afortunados somos de conocerlo, tratarlo, compartir y escuchar sus vicisitudes, experiencias, apreciar el arte sublime que cultiva de relacionarse con sus congéneres. Es un libro escrito en bandas con el corazón abierto.

Como muestra del sano ambiente que suele propiciar para mantener unidos a familiares y amigos, les relato una anécdota que escribí hace algunos meses para la puesta en circulación del libro de Julio César Castaños Guzmán titulado Filosofía del hombre burro, sobre las reuniones que José Peralta Michel promovía en Constanza, en época de Semana Santa:

"El jumento más sociable y encantador lo conocí en Constanza, propiedad de José Peralta Michel. Se llamaba Agustín. Ejercía de relacionador público. Prodigaba los rebuznos tan pronto el visitante lo llamara por su nombre, condicionado a que primero imitara un roznido. No puede decirse que jugara billar ni hiciera de árbitro, pero dentro de la rústica sala de juego contemplaba las jugadas que su dueño y amigos realizaban, casi sentado al lado de la mesa.

En una Semana Santa colocamos a Agustín en un puesto en una loma, en un rally a pie. La prueba consistía en hacerlo rebuznar. Yo ejercía de juez. Un amigo invitado era el ministro de Agricultura de la época. No supo reírse de sí mismo por temor de que le tomaran un video rebuznando como el burro. No pasó la prueba, pero conservó el cargo, lo cual celebramos porque fue un buen funcionario".

Aquellas reuniones de Semana Santa en Constanza se convirtieron en leyenda, combinaban el respeto por la tradición cristiana con el cultivo de la amistad y la sana recreación.

José es un ser versátil y de gran talento. Al final de este libro nos sorprende con un cuento propio de plumas expertas en los menesteres de la literatura.

Mientras recorro el camino, se me antoja a mí, es el testimonio del paso por este trecho de nuestro existir de un hombre iluminado con virtudes excelsas, ensimismado con la idea de dejar un legado, que es su propia vida.