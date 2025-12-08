Los nuevos inmortales de Espaillat

El Templo de la Fama de la Provincia Espaillat honró a ocho destacadas personalidades mocanas en diversas disciplinas. ( FUENTE EXTERNA )

¡Qué acto tan solemne y hermoso el celebrado en Moca, el pasado domingo, 7 de diciembre, por el Templo de la Fama de la provincia Espaillat! El presidente de honor del ceremonial fue el prestigioso jurista de padres mocanos, Servio Tulio Castaños Guzmán (director de Finjus). El ministro de Cultura, Roberto Salcedo, asistió como invitado de honor, al igual que el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez. También estuvieron el alcalde de Moca, Guarocuya Cabral y el senador de Espaillat, Carlos Gómez.

Valdría la pena extender este ejercicio de promoción de los valores de la comunidad al resto del país para abatir el envilecimiento y realzar lo que engrandece.

En el acto, Domingo Rojas, trompetista, fue exaltado a la inmortalidad en el renglón arte, como antes lo había logrado Papa Molina, por citar a algunos de los músicos que ha parido este pueblo. ¡Inmortal en vida! ¡Qué privilegio! A través de los pasillos del Teatro Don Bosco pudo escucharse la vibración sutil de su trompeta, sus soplidos armoniosos, estallidos de alegría. Las emociones se desparramaron de butaca en butaca.

Ya no en vida, sino en el recuerdo, Ramon Leocadio (Cayo) Báez fue reconocido en el renglón patriotismo. ¡Qué ejemplo! Confirió destellos de dignidad y heroicidad a la humildad y a la pobreza material que lo acosaban. A pesar de las salvajes torturas a que fue sometido, visibles a través de su piel calcinada y quemada, las tropas de los Estados Unidos que en 1916 socavaron el suelo de nuestra patria y renunciaron a los principios morales de su pueblo, nunca pudieron saber quiénes lo acompañaban en la resistencia en contra de la ocupación militar.

Otro patriota, Octavio (Trene) Pérez Garrido, también fue elevado a la inmortalidad, en este caso en el renglón ciencias. Apresado como miembro del frente interno de la expedición de Luperón en 1949 y asesinado por esbirros del régimen trujillista. Fue un arquitecto de relevancia nacional. Construyó el monumento macho del malecón de Santo Domingo y muchas de las residencias de arquitectura colonial de Gascue, en Santo Domingo, incluyendo aquella que perteneció al historiador Emilio Cordero Michel. Diseñó en Moca el Club Recreativo y la hermosa residencia de Antonio de la Maza Vásquez.

Otro Rojas, Villavizar, obtuvo su reconocimiento, en este caso en el renglón deportes. Lucas fue un voleibolista legendario, miembro y capitán de la selección que representó con dignidad al país en torneos internacionales. Médico de profesión y pastor evangélico por convicción, dedicó su vida al servicio de sus congéneres, constituyéndose en ejemplo para sus coetáneos.

Juan Antonio Rodríguez (Juanito) movilizó las energías productivas de la zona. Convirtió en vocación la siembra y recolección del café en esas hermosas montañas de la cordillera septentrional. Dio trabajo y mejoría de vida a sus compueblanos. Fue uno de los pioneros en la organización de cooperativas, cuya existencia es una de las características de la provincia Espaillat. Obtuvo su exaltación en la disciplina de desarrollo agropecuario.

Antonio Rosario logró su galardón en el renglón de educación. Fue un abogado de prestigio nacional. Amante de los deportes, impulsó la creación de equipos de béisbol de aficionados, cosechando lauros. Ocupó altas posiciones públicas, verbigracia secretario de Estado de Trabajo o procurador general de la República. Fue maestro, catedrático y rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo vida política y llegó a ser nominado candidato presidencial.

Santiago Collado Madera recibió su nominación en el renglón de promoción humana. Médico de elevada preparación académica, cursó sus estudios en la Sorbona de París. Se erigió como impulsor de iniciativas de modernización provincial, verbigracia la creación de la Asociación para el Desarrollo o la de Ahorros y Préstamos. Líder de gran reputación.

Esta decimosegunda exaltación del Templo de la Fama de la provincia Espaillat me permitió despedirme como presidente de su Comité Permanente, posición que ocupé desde el 2021. Con ese motivo dije:

"El deber cumplido es mi mayor satisfacción... Las realizaciones del Templo, la solemnidad de los ceremoniales, la rigurosidad con que se examinan las candidaturas a ser exaltadas, la promoción de los valores en contraste con las desviaciones que se contemplan en otras latitudes ha consolidado la labor de nuestra institución, le ha dado alcance nacional y atraído el interés de comunidades y sectores...".

A Gabriel Guzmán, nuevo presidente, le expresé: "Visualizo que bajo su inspiración y el respaldo de todos aquellos que le acompañan en esta gestión, se alcanzarán nuevos umbrales de superación. El reconocimiento de nuestro pueblo compensará sus desvelos". Así sea.