El loco de Dios, 1 de 2

El libro El loco de Dios en el fin del mundo, escrito por Javier Cercas, fue editado y puesto a circular en este año de 2025.

De profundas creencias religiosas en su juventud, decepcionado por un lance amoroso en la adolescencia, impactado por las lecturas de las obras de Miguel de Unamuno, angustiado en su mundo interior por la ausencia tangible de Dios, el autor confiesa: _Soy un ateo redomado, un impío pertinaz, no creo en Dios ni en la resurrección de la carne ni en la vida eterna.

Y se pregunta: ¿Significa eso que no soy católico? Y responde que alguien nacido en un país como España (tal y como es su caso), rocosamente católico, difícilmente puede no serlo.

Cita a Benedetto Croce: "No podemos no llamarnos cristianos... El cristianismo ha obrado la mayor revolución de la historia; una metamorfosis radical que tuvo lugar en el centro del alma y dotó al mundo de una virtud nueva, de una cualidad espiritual que hasta entonces le había faltado a la humanidad".

En alusión a la afirmación de Nietzsche de que el cristianismo es "una declaración de guerra a la vida, a la naturaleza...", razona que si en vez de tener discípulos tan débiles como Pedro, Jesús hubiera tenido discípulos fuertes..., tal vez no hubiera muerto en la cruz y el cristianismo no habría existido.

Y se reafirma en la creencia de que la insurrección conceptual de Cristo consistió en postular que todos los seres humanos merecían respeto y afecto.

Asume que es escritor porque perdió la fe y compensó esa pérdida consagrándose a la literatura. Por eso, asimilándose a sí mismo como el loco sin Dios, presenta sus argumentos y conceptualizaciones sobre el papa Francisco en su calidad de gestor de la iglesia y lo considera el loco de Dios que habita en el fin del mundo (el cono sur, Argentina).

Narra las peripecias por las que atravesó con el objetivo de escribir esta obra a petición del Dicasterio para la Comunicación, organismo perteneciente al Vaticano. En el fondo, lo percibió como un privilegio que le daba la oportunidad de descubrir qué se escondía detrás de la figura del pontífice de Roma, recientemente fallecido.

Lo que vio y vivió en ese viaje a Mongolia realizado en 2023 formando parte de los comunicadores invitados a acompañar al pontífice, lo convirtió en novela de 485 páginas que por momentos deja electrizado al lector.

El protagonista es el papa Francisco, quien, a través de sus páginas recrea su visión de la iglesia católica tan apegada a la forma como la concebía san Francisco de Asís. Cercas funge como personaje que narra, interroga, responde.

El relato se torna profundo y fascinante. Filosófico, mundano, literario.

El autor usa una artimaña. Acepta escribir el libro que el Vaticano le propone con la condición de que se le permita hablar a solas con el papa Francisco para cuestionarlo sobre asuntos de interés de su madre, con 92 años, enferma de alzhéimer, católica creyente.

Dice: Mi madre es una mujer profundamente enamorada... siempre quiso a mi padre: la gran aventura de su adolescencia fue conquistarlo; la gran aventura de su juventud, casarse con él; la gran aventura de su vida adulta, vivir con él... cincuenta y dos años vivieron juntos, sin apenas separarse un solo día.

Yo entiendo que se haya muerto _repetía su madre_, lo que no puedo entender de ninguna manera es que yo no vaya a volver a verle.

La condición que puso de que el papa Francisco le concediera 5 minutos para que le dijera de su propia voz si podría asegurarle a su madre que volvería a ver a su esposo en el más allá, fue una simple treta.

En efecto, Cercas sabía muy bien lo que predicaba el papa a ese respecto, expuesto en público a los fieles: "Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe... La resurrección será con nuestros cuerpos transfigurados en cuerpos gloriosos... El paraíso no es un sitio. Es un estado de vida y contemplación... la eternidad no será aburrida".

Pero el escritor que con tanta sagacidad planificó su treta, cayó sin darse cuenta en la que le tendió el Vaticano. Lo invitaron a una audiencia del papa con escritores y artistas y le ofrecieron cupo en el avión del papa Francisco para acompañarlo en su viaje a Mongolia. Lo engatusaron. Y se dejó engatusar. El resultado, un gran libro que estremece el espíritu, induce a reflexión.