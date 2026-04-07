La mente: el primer territorio soberano

En el café de Rick, en la clásica Casablanca, el humo flota espeso y el piano suena como si intentara olvidar la guerra que respira detrás de cada puerta. Todo es tránsito, sospecha, tensión. Nadie está completamente a salvo; nadie está completamente limpio.

Ugarte (Peter Lorre) —nervioso, astuto, oportunista— se inclina hacia Rick Blaine (Humphrey Bogart). No busca solo protección. Busca algo más profundo: reconocimiento. Y lanza la pregunta que revela más de quien la formula que de quien la recibe:

—"You despise me, don´t you?"

—"Me desprecias, ¿verdad?"

Rick no se altera. No moraliza. No corrige. No se justifica. Responde con una frase que cae como una puerta cerrándose con suavidad:

—"If I gave you any thought, I probably would."

—"Si te concediera algún pensamiento, probablemente sí."

En el contraste se revela la escena: Ugarte tiembla en su necesidad de reconocimiento; Rick Blaine permanece inmóvil en su contención. Uno busca existir en la mente del otro. El otro decide no conceder ese lugar.

No es desprecio.

Es algo más hondo.

Es jerarquía.

Rick no concede el honor del odio. No invierte emoción. No eleva a Ugarte al rango de enemigo. Simplemente revela que no ocupa su pensamiento.

Y en ese gesto casi invisible, se establece un orden.

Porque el desprecio todavía concede importancia.

La indignación todavía reconoce al otro como actor.

La reacción todavía otorga rango.

No conceder atención, en cambio, no humilla.

Nos ubica.

La diferencia es sutil pero decisiva. El desprecio todavía depende del otro; necesita su existencia para afirmarse. La indignación también lo mantiene en el centro, aunque sea para rechazarlo. No conceder atención, en cambio, no gira alrededor de nadie. No busca imponerse ni demostrar superioridad. Simplemente establece un límite interior. Y ese límite, invisible pero firme, es el que preserva el equilibrio.

Vivimos en un tiempo en el que todo compite por atención. Opiniones, titulares, provocaciones, gestos calculados, discursos incendiarios. La lucha ya no es solamente por tener razón. Es por ocupar la mente del otro.

La velocidad lo amplifica todo. La inmediatez exige respuesta. El silencio parece sospechoso. En muchos casos, no reaccionar se interpreta como debilidad, cuando en realidad puede ser una forma superior de dominio interior. El ruido no solo rodea: presiona. Y esa presión constante convierte la reacción en reflejo.

Quien logra provocar reacción obtiene atención.

Quien obtiene atención, existe.

Quien logra irritarte ya logró algo.

Quien consigue que respondas ya alteró tu equilibrio interior.

Quien logra que te alteres, ya te movió de tu eje.

Rick entiende algo que hoy parece olvidado: el poder no se demuestra levantando la voz. Se manifiesta en la calma con que se decide qué merece atención.

No se trata de superioridad.

Se trata de decisión.

Decidir no siempre es cómodo. La tentación de responder, de explicar, de defenderse, es humana. El impulso de corregir lo que consideramos injusto o exagerado es natural. Pero no todo estímulo merece convertirse en batalla. A veces, la mayor afirmación de carácter consiste en no dejar que lo externo dicte el ritmo interior.

Y esa decisión —silenciosa, casi invisible— es una de las formas más soberanas de autoridad.

Pero la escena de Casablanca no es solamente una muestra de carácter. Es una lección que trasciende el cine.

En nuestro tiempo —hiperconectado, saturado, emocionalmente inflamable— la atención es el bien más escaso y más disputado. No competimos solo por recursos, territorio o votos. Competimos por atención y pensamiento.

Quien logra ocupar tu mente, aunque sea para irritarte, ya ganó algo.

Quien logra que reacciones, ya alteró tu equilibrio.

Quien logra que te alteres, ya te movió de tu centro.

Cuando reaccionamos a todo, todo nos gobierna.

Cuando respondemos a cada estímulo, cedemos nuestro centro.

Cuando todo nos provoca, nada nos pertenece.

No todo actor merece convertirse en adversario.

No toda frase merece conflicto.

No toda provocación debe transformarse en batalla.

Cuando todo se responde, todo se legitima.

En la era de la provocación permanente, muchas acciones no buscan convencer. Buscan existir. Y para existir, necesitan reacción. Necesitan tu atención.

Ahí radica la lección. No humilla a Ugarte. No lo combate. Simplemente no le concede lugar en su mundo interior.

No niega.

No afirma.

No debate.

Simplemente se niega a conceder pensamiento.

La mente es el primer territorio soberano.

Y la atención es el primer ejercicio de esa soberanía.

Quien decide qué entra en ella decide el orden de su propio universo.

El verdadero poder no está en despreciar.

Está en conservar el centro.

En tiempos de ruido, el centro es la última forma de libertad.

Felices Pascuas de Resurrección.