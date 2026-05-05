Cuando un rey parece más democrático que quienes han sido elegidos en democracia

El rey Carlos III en el Congreso de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Hace unos días, el 28 de abril de 2026, en el Congreso de Estados Unidos, durante una sesión conjunta, se produjo una escena poco habitual: un rey logró lo que la política no está logrando.

No fue una escena más. Fue una de esas en las que la realidad no introduce ideas nuevas, sino que deja al descubierto las que ya no se están sosteniendo.

Un rey —Carlos III del Reino Unido— se presenta ante el Congreso de los Estados Unidos. No gobierna, no compite y no necesita votos. Y, sin embargo, logra algo que hoy parece cada vez más escaso en la política contemporánea: genera respeto, atención y, por un instante, unidad.

La escena no es anecdótica. Es diagnóstica. Porque no se trata de la monarquía, sino de la democracia.

El contexto no es menor. Se conmemoran 250 años de la independencia de Estados Unidos: el momento fundacional en que las trece colonias decidieron romper con la corona británica para construir una república basada en el autogobierno y los límites al poder.

Que, en ese mismo escenario, sea hoy un rey quien evoque esos principios no es una coincidencia. Es una señal.

El discurso no fue neutro. Tocó asuntos sustantivos —alianzas, Ucrania, equilibrios institucionales— sin recurrir a la estridencia ni a la confrontación directa. Incluso en su forma hubo intención. Abrió con una referencia a Oscar Wilde, aparentemente ligera, pero estratégicamente eficaz: cuando el lenguaje desarma, el mensaje entra. No se trató solo de lo que dijo, sino de cómo creó las condiciones para que pudiera ser escuchado.

Y entonces ocurrió algo que hoy resulta excepcional: la sala se puso de pie. Demócratas y republicanos, juntos. No necesariamente porque coincidieran en todo, sino porque, por un instante, reconocieron un lenguaje común.

Ahí reside la clave.

En un sistema donde el disenso —esencial a la democracia— deja de ordenar el debate y pasa a definir identidades cerradas, y donde la diferencia —legítima— deja de estar al servicio de la construcción para convertirse en un fin en sí misma, la política pierde su capacidad de articular. Y cuando esa capacidad se debilita, algo más ocupa su lugar.

No es un problema de ideas. Es un problema de ejercicio del poder.

Hace un tiempo escribí que el centro político no es un punto medio, sino una forma de inteligencia política. No como posición, sino como capacidad. La capacidad de sostener tensiones sin romperlas, de articular sin simplificar y de construir sin negar el conflicto. Ese centro no desaparece. Pero puede dejar de ser habitado.

Eso es lo que estamos viendo.

No por casualidad, sino por incentivos. La política contemporánea, en muchos casos, ya no premia la articulación, sino la afirmación. No recompensa la gestión de tensiones, sino su amplificación. Las redes sociales no crean esta lógica, pero la intensifican: privilegian lo inmediato, lo emocional y la certeza exhibida, y penalizan el matiz.

En ese contexto, el centro pierde rentabilidad política.

El resultado no es inmediato ni visible en forma de ruptura. El sistema sigue operando. Pero algo más profundo empieza a cambiar.

La democracia sobrevive... pero se vacía de contenido.

Sigue existiendo en sus procedimientos, pero pierde densidad en su práctica. Pierde lenguaje común, capacidad de contención e inteligencia para procesar el conflicto.

Y cuando eso ocurre, lo que debería surgir desde dentro comienza a ser recordado desde fuera.

Lo que se vio en esa sala no fue una lección en el sentido pedagógico. Fue una demostración. Un ejercicio de diplomacia en su forma más depurada: decir lo necesario sin romper el espacio en el que debe ser escuchado.

No es que un rey haya enseñado democracia. Es que, en ese momento, encarnó algo que la política ha dejado de ejercer.

Eso es lo verdaderamente relevante.

Porque una democracia no se define solo por quién gana, sino por cómo conviven quienes pierden. Y esa convivencia no es automática. Es una construcción que exige límites, reconocimiento mutuo y un lenguaje compartido.

Cuando esa construcción se debilita, el sistema no colapsa de inmediato, pero cambia de naturaleza. Se vuelve más reactivo, más emocional, más impredecible. Se puede ganar sin construir, imponer sin ordenar y gobernar sin conducir.

Ese es el riesgo.

No el conflicto, sino la pérdida de la capacidad de procesarlo.

En ese contexto, lo ocurrido en el Congreso no es una anécdota. Es un síntoma. El centro sigue existiendo, pero ha dejado de ser habitado por quienes compiten por el poder.

Y cuando el centro se vacía, alguien más lo ocupa. Aunque no le corresponda. Aunque no lo necesite.

Por eso la pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que hoy un rey parezca más democrático que quienes han sido elegidos en democracia?

No es una pregunta sobre la monarquía. Es una pregunta sobre la democracia.

Y cuando un sistema necesita que alguien sin poder le recuerde sus propios principios, el problema ya no es institucional. Es más profundo.

Es cultural.

Y por eso no depende de una figura, sino de que la política vuelva a estar a la altura de sí misma.