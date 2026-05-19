Occidente frente a China... y frente a sí mismo

La reciente reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Beijing no fue solamente un encuentro diplomático entre dos grandes potencias. Fue también el reflejo de una pregunta más profunda: si Occidente puede enfrentar el ascenso chino mientras redefine parte de su propio modelo político, económico y cultural.

Durante años, buena parte del establishment occidental interpretó el ascenso de China principalmente como un desafío externo: económico y geopolítico. Una parte significativa de la nueva corriente conservadora estadounidense, en cambio, parece partir de una premisa más incómoda: buena parte de la debilidad estratégica de Occidente no nació solo en Beijing, sino también dentro del propio orden liberal occidental.

Desde esa lógica, la desindustrialización, la dependencia de cadenas de suministro extranjeras, la erosión de soberanía y la fragmentación cultural no serían problemas separados. Formarían parte de una misma crisis interna que redujo la capacidad estratégica de Occidente.

China no habría creado esa debilidad. Habría aprendido a aprovecharla.

Ahí aparece una de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Mientras Estados Unidos y buena parte de Occidente profundizaban apertura económica, globalización e integración comercial con China —convencidos de que la incorporación al sistema liberal internacional terminaría produciendo convergencia política y económica— Beijing utilizó ese mismo proceso para convertirse en una gigantesca plataforma industrial, apoyada en fuerte coordinación estatal, bajos costos laborales, subsidios estratégicos, protección mucho más limitada de propiedad intelectual y una capacidad de ejecución mucho más centralizada.

Occidente abrió el sistema esperando transformar a China. Pero China siguió siendo China y utilizó el sistema para transformarse a sí misma en potencia.

Precisamente ahí se encuentra una de las diferencias centrales entre la visión tradicional del establishment occidental y la nueva corriente conservadora estadounidense. Para esta última, el problema no era únicamente China. Era también el propio modelo occidental que, en nombre de la globalización, terminó debilitando soberanía, capacidad industrial, seguridad económica y cohesión política interna.

Desde esa visión conservadora —que hoy influye ampliamente en sectores políticos, estratégicos y de seguridad de EE.UU., incluyendo corrientes vinculadas a Heritage Foundation y Hudson Institute— parte del viejo orden liberal occidental también debía ser corregido.

No solo por razones ideológicas. También porque ese modelo habría permitido que Occidente perdiera capacidad mientras China acumulaba poder.

El conflicto ya no es únicamente entre EE.UU. y Beijing. También es una disputa dentro del propio Occidente sobre qué tipo de civilización occidental podrá sostener poder, cohesión y legitimidad durante el siglo XXI —una tensión que Samuel Huntington anticipó parcialmente décadas atrás.

Xi Jinping parece haber entendido muy bien esa fractura histórica.

Xi representa continuidad estratégica, coordinación industrial y paciencia histórica. Trump representa, en muchos sentidos, la reacción estadounidense a esa fractura: un intento de reconstruir poder occidental desde soberanía nacional, reindustrialización, seguridad económica y ruptura parcial con parte del consenso liberal-globalista de las últimas décadas.

Por eso la reunión entre ambos líderes tuvo una dimensión más profunda que una simple negociación bilateral. Fue el encuentro entre dos modelos distintos de interpretar el debilitamiento relativo de Occidente.

Antes del encuentro, Trump intentó aumentar capacidad de presión estratégica mediante presión sobre Irán, Venezuela y Panamá, restricciones tecnológicas y una agenda agresiva alrededor de seguridad económica, minerales críticos y dependencia industrial.

Desde el Golfo Pérsico hasta el Canal de Panamá, la competencia con China comenzó a ser vista por Washington como una disputa por rutas estratégicas, infraestructura crítica e influencia global.

Y en varios terrenos produjo resultados.

La dependencia estratégica dejó de ser un debate marginal. EE.UU. volvió a hablar de reindustrialización y vulnerabilidad estratégica. Europa comenzó a discutir autonomía industrial y seguridad económica. El lenguaje de la globalización cedió espacio al lenguaje de la seguridad nacional.

Pero ahí aparece la gran contradicción histórica.

Los mismos mecanismos utilizados para recuperar capacidad estratégica estadounidense podían terminar debilitando parte de la cohesión que sostuvo históricamente el poder occidental.

Desde la lógica conservadora actual, la presión sobre aliados tradicionales no necesariamente representaba una contradicción. Formaba parte de un intento más amplio de renegociar las bases económicas y estratégicas sobre las que Occidente había operado durante décadas.

Mientras Washington intentaba contener el ascenso chino, parte del sistema de alianzas liderado por EE.UU. comenzó gradualmente a reacomodarse.

Las disputas arancelarias con Canadá, México y Europa; los cuestionamientos a la OTAN; y las amenazas comerciales incluso contra aliados tradicionales comenzaron a erosionar parte de la confianza política que durante décadas sostuvo la arquitectura occidental.

Europa aceleró discusiones sobre autonomía estratégica. Canadá comenzó a explorar mayores márgenes de maniobra económica y diplomática.

En paralelo, China aprovechó parte de esas tensiones para ampliar espacios de influencia económica y tecnológica en regiones históricamente alineadas con Occidente.

Ahí aparece la pregunta decisiva.

¿Puede Occidente reformarse profundamente mientras enfrenta simultáneamente una competencia sistémica externa?

Porque el problema estratégico ya no es solamente contener a China. El problema es si Occidente puede corregir sus propias debilidades internas sin fragmentar el sistema de alianzas, coordinación y legitimidad que sostuvo durante décadas su capacidad de poder global.

Occidente enfrenta otro tipo de desafío: competir externamente mientras redefine su identidad interna. Y eso históricamente es mucho más complejo, porque las alianzas occidentales no fueron construidas únicamente sobre intereses económicos o militares. También descansaban sobre confianza política, previsibilidad y una narrativa compartida sobre lo que durante décadas representó el llamado Occidente político.

Y ahí aparece uno de los dilemas más complejos del momento actual: cómo recuperar capacidad sin debilitar simultáneamente parte del sistema de relaciones, legitimidad y alianzas que sostuvo históricamente el poder occidental.

Esa tensión ayuda a entender una distinción fundamental entre negociación transaccional y negociación estratégica —distinción desarrollada durante décadas por Howard Raiffa.

La lógica transaccional busca maximizar presión inmediata y victorias visibles de corto plazo. La lógica estratégica obliga simultáneamente a preservar relaciones y legitimidad de largo plazo.

Las grandes competencias entre potencias rara vez se definen únicamente por quién ejerce más presión inmediata. También se definen por quién logra preservar mejor sus alianzas, administrar el tiempo histórico y evitar que la propia estrategia de presión termine debilitando parte del sistema que sostenía su poder.

Quizás ahí se encuentra la verdadera dimensión histórica de la reunión entre Trump y Xi Jinping.

China representa el desafío externo.

Pero el dilema decisivo también parece estar ocurriendo dentro del propio Occidente político.