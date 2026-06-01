Y sí, este 30 de mayo fue distinto

Las fundaciones 30 de Mayo y Hermanos de la Maza canalizaron formalmente una propuesta al presidente Luis Abinader para trasladar por decreto los restos de los héroes de la gesta al Panteón de la Patria y colocar un cenotafio para los desaparecidos. ( FUENTE EXTERNA )

En esta ocasión la celebración del aniversario del ajusticiamiento del tirano Trujillo en el malecón de Santo Domingo, fue distinta.

Y lo fue a pesar de que, para contrarrestar la tendencia al olvido, el cantautor Claudio Cohén tuviera que reiterar en alta voz que "el más alto monumento es un pueblo que no olvida que allí donde cayeron renace más la vida". Y Luichy Estrella Mueses gritara al viento que "el verdadero panteón es el del corazón de cada dominicano que lleva en su pecho la memoria de los héroes".

En esta ocasión, junto al lamento por lo que hace tiempo debió de hacerse y aun no se ha hecho, se dio un paso hacia lo concreto para remover los cimientos de la rutina establecida. Robie García Díaz, presidente de la Fundación 30 de Mayo marcó la diferencia, se situó más allá de alegorías.

Conciso, en un ejercicio de claridad, informó: "Las fundaciones 30 de Mayo y Hermanos de la Maza han canalizado, con toda formalidad, por medio de la Academia Dominicana de la Historia, una iniciativa dirigida al presidente Luis Abinader Corona para que declare mediante decreto el traslado al Panteón de la Patria de los restos de los héroes integrantes de la gesta del 30 de Mayo y disponga la colocación de una tarja (cenotafio) en la que figuren los nombres de aquellos que fueron inmisericordemente desaparecidos por las hienas del terror".

Ya ha transcurrido tiempo más que suficiente para que se acometa esta obra de reconocimiento histórico. La decisión corresponde al presidente de la República, Luis Abinader Corona, a quien se le identifica apegado al valor de la democracia como lo demostró al instaurar la fecha de cada 30 de mayo como Día de la Libertad (decreto 335-21).

¿Cuáles son esos héroes y mártires integrantes de la gesta que serían llevados al más alto sitial de la dominicanidad? Son aquellos que, con su intrépida planificación, armaron y dieron seguimiento a las ramificaciones y contenido del complot. Y después, desplegaron con su vigorosa acción las palomas blancas de la redención que iniciaron su vuelo indetenible y proclamaron el inicio de una larga era de libertades.

Y en esto también este 30 de mayo fue diferente.

En efecto, con el acuerdo de ambas fundaciones, y por primera vez después de tantos años transcurridos, se develizó la tarja en la que figuran esculpidos los nombres y apellidos de los 21 integrantes de la gesta, colocada a un lado del monumento levantado en el malecón de Santo Domingo en el lugar en que ocurrió el tiranicidio.

Ahí ya están todos, fruto del consenso acordado después de años de investigaciones y comprobaciones.

Y también fue distinto porque en el mismo acto el presidente de la fundación 30 de Mayo formuló al gobierno dominicano la propuesta de que, en conmemoración del 65 aniversario del acontecimiento histórico "se disponga la reedición, en versión popular, de un conjunto de libros (entre doce a quince) dedicados al estudio y la narración del tiranicidio... A esos fines (selección de los libros) se propone la creación de una comisión integrada por miembros de la Fundación 30 de Mayo, Efemérides Patrias y el Ministerio de Cultura". A lo cual debería agregarse la Fundación Hermanos de la Maza.

Para motivar lo anterior expuso que "el sacrificio de nuestros héroes debe servirnos de inspiración para defender siempre la democracia, la justicia y los valores que fortalecen la República... Por eso es importante que la juventud disponga de la información y conozca a plenitud los avatares de nuestra historia".

Las autoridades harían muy bien en acoger esa iniciativa. Este país necesita fortalecer su cultura democrática y crear conciencia de que el estado de derecho solo se sostiene mediante el cumplimiento de lo estatuido en las leyes, lo cual requiere del funcionamiento apropiado de las instituciones.

El asunto no quedó ahí. Lo fue, además, porque se produjeron testimonios reveladores. Ese fue el caso de Kim Sánchez, hijo de Antonio Sánchez, quien aquella venturosa noche del año 1961 dio refugio en su casa, sin conocerlo, al teniente Amado García Guerrero, herido en una pierna.

Según su hijo Kim, cuando su padre, ya prisionero en la cárcel de La Victoria, recibió varios paquetes de comida enviados por su esposa desde la precariedad que la embargaba, notó, al revisarlos, que en la parte de abajo estaba inscrito el nombre de cada uno de sus hijos. Ahí se dio cuenta, en medio del dolor acrecentado que lo superaba, de que no solo había expuesto su propia vida sino la de toda toda su descendencia. Lo hizo por un fin elevado.

Ese fue el mismo sentimiento que arropó a los integrantes de la gesta. Ahí, en su desprendimiento, generosidad, reside la grandiosidad de su epopeya.