Este fin de semana se celebra en la Ciudad Colonial de Santo Domingo la segunda edición del Festival Internacional de Literatura Mar de Palabras que auspicia la Fundación René del Risco Bermúdez. Es un festival que reúne a casi cuarenta autores de doce países de Iberoamérica y Estados Unidos junto a otros tantos de la República Dominicana. Al igual que el año pasado, este evento promete ser una oportunidad privilegiada para interactuar con autores de gran calibre y ser partícipes de diálogos y debates sobre temas de gran relevancia.

Mar de Palabra ha seguido el modelo de otros festivales internacionales como el Hay Festival que surgió en el pequeño pueblo denominado Hay-on-Wye en Gales y que se ha extendido a otras ciudades, entre ellas Cartagena de Indias, Segovia, Querétaro y Arequipa. Es algo distinto a una feria del libro en la que los editores y librerías llevan sus libros y los autores ponen a circular sus obras. Tampoco es un evento de tipo académico con ponencias escritas y conferencias formales.

Este tipo de festival propicia el debate abierto y espontáneo entre autores, en el que la literatura es el centro de atención, pero a la vez se incorporan temas como la democracia, la realidad política de América Latina, la memoria histórica, el orden internacional, las relaciones interamericanas, el impacto de la inteligencia artificial en la ficción, entre otros. En el evento habrá autores de primer orden en el ámbito de la ficción y del ensayo, tales como Claudia Piñeiro (Argentina), Carlos Granés (Colombia), Jorge Volpi (México), Andrés Neuman (Argentina), Manuel Vilas (España), David Toscana (México) Cezanne Cardona (Puerto Rico), Dolores Reyes (Argentina), Cristina Bendek (Colombia), Karina Sainz Borgo (Venezuela), Alma Delia Murillo (México), Óscar Martínez (El Salvador), Xavi Ayen (España), Yvonne Denis Rosario (Puerto Rico), Ricardo Gil Lavedra (Argentina), Michael Shifter (Estados Unidos), Berna González Harbour (España), Carlos Fonseca (Costa Rica), Rodrigo Fuertes (Guatemala), Jorge Perugorría (Cuba), Jorge Comensal (México), entre otros.

Además de los paneles y conversatorios de Mar de Palabras, que se celebrará en el hotel Kimpton Las Mercedes, este año el festival expande su presencia a universidades y centros culturales como UNAPEC, UNIBE, el Centro Cultural de España, el Centro Cultural E. León Jiménez, el Centro Cultural Banreservas y el Centro Cultural de INDOTEL, los cuales servirán de espacios para talleres a profesores, estudiantes y jóvenes escritores. Así, junto al debate de ideas entre autores internacionales y dominicanos, se llevarán a cabo eventos de fomento a la lectura, la creación literaria y el periodismo.

Festivales de este tipo, como muestra la experiencia de Cartagena de Indias, promueven el turismo cultural, el cual, si bien no es masivo como el turismo de playa, contribuye a elevar el perfil de nuestro país en el plano de la cultura y a promover de manera particular nuestra hermosa Ciudad Colonial. Como ejemplo, este año el festival contará con la presencia del director de Zenda, la más importante revista literaria digital en español cuyo fundador y editor es Arturo Pérez Reverte; el director del suplemento cultural del periódico La Vanguardia de Barcelona; y el productor del podcast cultural Paredro, el cual cuenta con la mayor audiencia en Colombia. Ellos reportarán en sus respectivos medios el desarrollo del festival, el cual contará también con la presencia del internacionalmente reconocido "fotógrafo de escritores" Daniel Mordzinski, fotógrafo oficial del festival.

A la primera edición de Mar de Palabras el año pasado asistieron alrededor de cuatrocientas personas a cada actividad, lo cual muestra que hay un interés por la cultura y la literatura en diferentes sectores sociales. Una buena parte de los asistentes pertenece a clubes de lecturas que han desarrollado una masa crítica de personas interesadas en la literatura y en el debate de ideas. También se le ha abierto un espacio a integrantes de talleres de creación literaria que existen en diferentes barrios de la ciudad que desean participar en experiencias de este tipo.

República Dominicana es un país que cuenta con una democracia que, si bien tiene desafíos en cuanto a mejorar la calidad de sus instituciones, ha probado ser mucho más estable y funcional que muchos sistemas políticos de nuestro entorno regional. Como sociedad hemos sido capaces de evitar los extremos de la dictadura o el caos o la polarización extrema entre izquierda y derecha. Durante décadas hemos construido una realidad política funcional, con elecciones libres, alternancia en el poder, ausencia de violencia política, líderes centristas y un marco de gobernabilidad democrática.

Este contexto político, junto a la belleza de nuestro país y la calidez de nuestra gente, constituye un atractivo para quienes nos miran desde fuera. Esto hace que las condiciones estén dadas para que, con apoyo tanto del sector público como privado, un festival de literatura como Mar de Palabras pueda desarrollarse y sostenerse en el tiempo con su sede en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Primada de América, con la carga simbólica que esto representa.

Mar de Palabras es una apuesta al turismo cultural y a la proyección del país como un lugar con vitalidad intelectual. Es una oportunidad para que el público converse con los autores que nos visitan en un ambiente de cercanía y confianza y para que nuestros propios autores, tanto los ya establecidos como los que están en formación, hagan conexiones y ensanchen sus perspectivas. Es una convocatoria para pensar, dialogar, renovar ideas, abrir nuevos horizontes y enriquecernos cultural e intelectualmente.