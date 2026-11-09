El himno dominicano

El himno nacional dominicano es una composición excelsa. La música, marcial, es del maestro José Reyes. La letra, inspiración del poeta Prudhomme. Se interpretó por primera vez en agosto de 1883 en la Logia Esperanza 9 de Santo Domingo.

Se da una paradoja: la letra es un canto abierto y vibrante a la libertad, a pesar de lo cual se comenzó a escuchar en el gobierno de un tirano y se convirtió en ley en el período de dominio de otro déspota.

El vocablo libertad se repite 9 veces en sentido afirmativo, por ejemplo: "Y es su lema ser libre o morir". Y se reitera 4 veces en sentido no afirmativo, negando su antónimo, verbigracia: "Que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás".

El himno se introdujo durante el gobierno de Ulises Heureaux (Lilís), quien sustituyó al arzobispo Fernando Arturo Meriño. Todavía no había acumulado tanto poder como el que en los años finales de su mandato lo llevó a convertirse en represor de su pueblo, y a ser ajusticiado en 1899 por los heraldos de la libertad.

Y el 30 de mayo de 1934 fue adoptado por ley como himno patrio. En ese entonces gobernaba Rafael Trujillo Molina, en camino de convertirse en tirano, ajusticiado en 1961 por heraldos de la misma estirpe. Y, qué casualidad, fue derrocado en otro 30 de mayo, el de 1961.

La Constitución lo recoge en el artículo 33. Dice: "Himno nacional. El himno nacional es la composición musical de José Reyes con letras de Emilio Prudhomme, y es único e invariable".

La pieza consta de 12 estrofas. La conveniencia política, uso y costumbre limitan su interpretación a 4 estrofas. Son aquellas que cada dominicano conoce de memoria. No ocurre así con las 8 restantes, desconocidas por casi todos.

Las 4 primeras hacen alusión a la guerra con Haití para lograr la separación, la independencia nacional, mientras que las 8 posteriores amplían el abanico a la lucha contra la anexión a España en la guerra de la Restauración, con objeto de recuperar la soberanía.

La última estrofa es un canto dirigido a romper las cadenas, la opresión. Reza: "¡Libertad! que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, ¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!

En el contexto en que esos versos fueron escritos el concepto de libertad no se refería al respeto de los derechos humanos. La atención se concentraba en la conservación del derecho de actuar y preservarse como nación soberana.

Para esa época temprana todavía no habían surgido tiranías dotadas con aparatos represivos sofisticados, ni la tentación de imponer el terror para lograr el abatimiento de toda oposición política, en la medida en que lo fueron las estructuras organizadas por Lilís y Trujillo, a pesar de que ya se habían vivido episodios de represión y de asesinatos.

Siendo así, Prudhomme tuvo una premonición al destacar con tanto énfasis el vocablo libertad en las estrofas del himno. No vivió con intensidad el terror de Estado, pero lo presintió.

Con el paso del tiempo, ya asegurada la soberanía, el vocablo empezó a cargarse de un significado diferente. Repetir tantas veces la palabra libertad en un régimen que no la consentía, debía sonar a conspiración.

Es cierto que hay algo de pragmatismo y de apuesta por la brevedad en la decisión de recortar la interpretación del himno y limitarlo a sus primeras 4 estrofas. Sin embargo, la necesidad de evitar que el avispero se alborotara con mensajes subliminales se convirtió en decisiva para silenciar las otras 8 estrofas.

Un régimen tiránico como el de Trujillo no podía tolerar la incitación a romper las cadenas de la opresión de los individuos, de la familia dominicana. Esa es la razón principal de que el himno nacional no se toque por completo ni se conozcan sus inspiradas letras. Constituyen un hermoso canto a la libertad.

Los dominicanos bien podrían preguntarse si, ya con más de medio siglo de ejercicio democrático, existe razón alguna para que se continúe aplicando el criterio que fue útil a la tiranía. O, al contrario, debería destacarse el énfasis en la palabra libertad y pregonarlo en toda su extensión.

A solo días de haber celebrado un aniversario más de nuestra Constitución, corresponde a las autoridades dar a conocer con amplitud y reiteración el contenido completo de las letras del himno y disponer por decreto que las emisoras y canales lo difundan una vez cada día, a las doce meridiano, cantado en toda su extensión. Así se fortalecería el acervo cultural. Y el apego a la democracia.

Loor a quienes con su sacrificio y heroísmo nos legaron, en etapas sucesivas, la soberanía y la libertad.